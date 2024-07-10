Не стоит выливать её: воду из-под этих продуктов можно использовать в хозяйстве

Вода из-под этих продуктов пригодится каждой хозяйке

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

После приготовления некоторых блюд не стоит торопиться и сливать воду. Оказывается, ей можно найти достойное применение в хозяйстве. Рассказываем, на жидкость из-под каких продуктов следует обратить пристальное внимание.

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Овощи. Воду от овощей можно использовать для приготовления различных соусов, а также рагу и супов. При этом она может храниться в холодильнике около 3-х дней. Это значит, что новое блюдо не обязательно готовить в день варки овощей.

Кукуруза. Жидкость, которая осталась после приготовления кукурузы содержит большое количество витаминов, растительных белков и других полезных веществ. Она пригодится для удобрения растений как в доме, так и в саду.

Макароны. И даже вода из-под макарон может быть полезна в хозяйстве. Она отлично подойдёт для подкормки растений благодаря обилию крахмала в составе. Однако макаронная вода пригодится и для приготовления домашнего хлеба с пиццей. Крахмал придаст этим блюдам особую воздушность и мягкость.