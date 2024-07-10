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Как приготовить оригинальный соус к шашлыку — 3 рецепта

3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса

1:45
Еда

Представляем вашему вниманию 3 оригинальных соуса к шашлыку. Они отлично подойдут к блюду и дополнят вкус мяса. 

3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Соус с кинзой и томатной пастой

Ингредиенты:

  • Томатная паста — 100 мл
  • Вода — 100 мл
  • Кинза — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Чеснок и кинзу мелко порубить, а затем добавить их в миску с томатной пастой и водой. Перемешать ингредиенты. В конце посолить.

Соус чимичурри

Ингредиенты:

  • Петрушка — 1 пучок
  • Кинза — 1 пучок
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец чили — 2 шт.
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Петрушку, кинзу, чеснок и перцы мелко нарезать. Получившуюся массу смешать с оливковым маслом. Добавить соль.

Соус сацебели

Ингредиенты:

  • Помидор — 2 шт.
  • Болгарский перец — 150 г
  • Перец чили — 0,5 шт.
  • Петрушка — половина пучка
  • Кинза — половина пучка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кориандр — 0,5 ч.л.
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Сахар — 1 ч.л.

Приготовление:

Помидоры, перцы, петрушку и кинзу нарезать, а затем с помощью блендера измельчить. Варить содержимое в течение 20 минут. По прошествии этого времени добавить молотый кориандр. Продолжать варить ещё 35 минут. Когда соус загустеет, добавить в него соль, сахар и мелко порезанный чеснок. Перемешать.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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