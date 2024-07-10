Как приготовить оригинальный соус к шашлыку — 3 рецепта

Представляем вашему вниманию 3 оригинальных соуса к шашлыку. Они отлично подойдут к блюду и дополнят вкус мяса.
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Соус с кинзой и томатной пастой
Ингредиенты:
Томатная паста — 100 мл
Вода — 100 мл
Кинза — 30 г
Чеснок — 2 зубчика
Соль — по вкусу
Приготовление:
Чеснок и кинзу мелко порубить, а затем добавить их в миску с томатной пастой и водой. Перемешать ингредиенты. В конце посолить.
Соус чимичурри
Ингредиенты:
Петрушка — 1 пучок
Кинза — 1 пучок
Болгарский перец — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Перец чили — 2 шт.
Оливковое масло — 100 мл
Соль — по вкусу
Приготовление:
Петрушку, кинзу, чеснок и перцы мелко нарезать. Получившуюся массу смешать с оливковым маслом. Добавить соль.
Соус сацебели
Ингредиенты:
Помидор — 2 шт.
Болгарский перец — 150 г
Перец чили — 0,5 шт.
Петрушка — половина пучка
Кинза — половина пучка
Чеснок — 2 зубчика
Кориандр — 0,5 ч.л.
Соль — 0,5 ч.л.
Сахар — 1 ч.л.
Приготовление:
Помидоры, перцы, петрушку и кинзу нарезать, а затем с помощью блендера измельчить. Варить содержимое в течение 20 минут. По прошествии этого времени добавить молотый кориандр. Продолжать варить ещё 35 минут. Когда соус загустеет, добавить в него соль, сахар и мелко порезанный чеснок. Перемешать.