Как приготовить оригинальный соус к шашлыку — 3 рецепта

3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию 3 оригинальных соуса к шашлыку. Они отлично подойдут к блюду и дополнят вкус мяса.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Соус с кинзой и томатной пастой

Ингредиенты:

Томатная паста — 100 мл

Вода — 100 мл

Кинза — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление:

Чеснок и кинзу мелко порубить, а затем добавить их в миску с томатной пастой и водой. Перемешать ингредиенты. В конце посолить.

Соус чимичурри

Ингредиенты:

Петрушка — 1 пучок

Кинза — 1 пучок

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили — 2 шт.

Оливковое масло — 100 мл

Соль — по вкусу

Приготовление:

Петрушку, кинзу, чеснок и перцы мелко нарезать. Получившуюся массу смешать с оливковым маслом. Добавить соль.

Соус сацебели

Ингредиенты:

Помидор — 2 шт.

Болгарский перец — 150 г

Перец чили — 0,5 шт.

Петрушка — половина пучка

Кинза — половина пучка

Чеснок — 2 зубчика

Кориандр — 0,5 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — 1 ч.л.

Приготовление:

Помидоры, перцы, петрушку и кинзу нарезать, а затем с помощью блендера измельчить. Варить содержимое в течение 20 минут. По прошествии этого времени добавить молотый кориандр. Продолжать варить ещё 35 минут. Когда соус загустеет, добавить в него соль, сахар и мелко порезанный чеснок. Перемешать.