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Итальянский "минестроне" или "большой суп", приготовленный из того, что есть почти в каждом доме

Итальянский "большой суп" из привычных россиянам овощей

2:13
Еда

Предлагаем приготовить вкусный итальянский суп "минестроне" с пастой и моцареллой.

Итальянский "большой суп" из привычных россиянам овощей
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

На 8 порций вам понадобится: 1 головка репчатого лука, 1 средняя морковь, 3 стебля сельдерея, 250 г. брокколи, 4 средних картофелины, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 кабачок, 1 болгарский перец болгарский, 2 л. куриного или овощного бульона, 2 ст. л. пасты, 60 г. моцареллы, 3 лавровых листика, 2 томата в собственном соку, итальянские травы, соль, перец чёрный, свежая зелень — по вкусу.

Шаг 1. Все овощи тщательно помыть. Лук, чеснок и морковь почистить.

Шаг 2. Лук и сельдерей мелко нарезать кубиками, морковь — мелкими брусочками. Чеснок мелко порубить.

Шаг 3. Налить в кастрюлю с толстым дном 2 ст. л. растительного масла, разогреть его и закинуть нарезанные ранее овощи, обжарить в течение 10 минут. Специи можно добавить уже на этом этапе. Помешивать время от времени.

Шаг 4. Нарезать картофель, брокколи и перец. Добавить в кастрюлю, и обжарить пару минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Влить бульон и перетёртые томаты в собственном соку. Посолить, поперчить и добавить лавровые листочки. Варить на медленном огне примерно 10 минут.

Шаг 6. Положить пасту и кабачок, порезанный на мелкие кубики. Варить до состояния "аль денте” столько минут, сколько указано на упаковке с пастой. Время засечь по таймеру, чтобы паста не переварилась, и суп не превратился в кашу.

Шаг 7. За минуту до конца варки закинуть моцареллу. Традиционно суп "минестроне" подаётся с чесночными гренками и свежей зеленью, например, базиликом.

Приятного аппетита!

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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