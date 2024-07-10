Никогда не храните разные виды сыра вместе: и вот почему

Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

В наши дни вы можете найти множество видов сыра. Однако, если вы покупаете разные сорта сыра, то вы должны знать, как его следует и не следует хранить, чтобы он долго оставался свежим. Расскажем, почему вы не можете хранить все виды сыра в одном пакете.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Смешение вкуса и запаха

Каждый сыр имеет свой собственный вкусовой профиль. Когда разные сыры хранятся вместе, особенно если они острые или сильно ароматизированы, их вкусы могут смешиваться. Это может привести к потере уникальных и индивидуальных характеристик, которые делают каждый сыр особенным.

Например, более мягкий сыр может впитать в себя сильные ароматы более яркого по вкусу сыра.

Разные сыры издают разные запахи, и они могут легко передаваться между сырами, если хранить их вместе. В результате может получиться смесь запахов, которая не соответствует предполагаемому аромату каждого сыра.

Например, нежный бри может пахнуть более крепким голубым сыром, если хранить его в непосредственной близости.

Проблемы с текстурой

Сыры бывают различной текстуры, от мягких и сливочных до твёрдых и рассыпчатых.

Совместное хранение разных сыров без надлежащего разделения может привести к изменению текстуры. Более мягкие сыры могут быть раздавлены более твёрдыми, что повлияет на их предполагаемую консистенцию.