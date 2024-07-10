Шашлычок под хард-рок: кого из музыкальных звёзд россияне чаще всего слушают на пикнике

"Звук": россияне на шашлыках предпочитают слушать рок и поп

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Поп и рок-музыка стали самыми популярными жанрами для отдыха на шашлыках среди россиян. Среди любимых исполнителей оказались группа "Король и Шут", Григорий Лепс и Леонид Агутин. Об этом сообщает HiFi-стриминг "Звук" в своём новом исследовании музыкальных предпочтений.

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Как и с кем россияне жарят шашлыки

Несмотря на работу, многие россияне находят время для шашлыков. 19% россиян устраивают барбекю 3-4 раза в месяц, 23% — 1-2 раза в месяц, а большинство (45%) — только раз в месяц или реже. 13% россиян равнодушны к такому виду отдыха.

Чаще всего "шашлычные выходные" проводятся с семьей (51%), с друзьями собираются 28%, с коллегами по работе — 11%. Для 10% не имеет значения, с кем проводить время на природе.

Музыкальные предпочтения

37% россиян считают музыку важным элементом летнего отдыха. 46% предпочитают слушать радио, 33% — собственный плейлист, а 16% обходятся без музыкального сопровождения. Подкасты выбирают 5% россиян.

Кто выбирает музыку для компании

При создании плейлиста 20% ориентируются на предпочтения друзей, чтобы всем было комфортно. Однако 55% россиян выбирают музыку по настроению. Тематические подборки используют 15%, а 10% уже имеют готовый список лучших песен.

Поп-музыка является любимым жанром для шашлыков у 56% россиян, рок предпочитают 28%. Электронную музыку включают 18% опрошенных. Менее популярны хип-хоп и рэп (16%), шансон (15%). Классика, джаз, фолк, альтернативная музыка, металл и инди звучат значительно реже.

Любимые исполнители для шашлыков

38% россиян не могут назвать любимого исполнителя для шашлыков, предпочитая разнообразие. 9% отметили, что Леонид Агутин часто оказывается в их плейлистах.

Среди популярных артистов для летних посиделок оказались Anna Asti, Михаил Круг, Александр Розенбаум, группы "Кино", "Руки Вверх", "Король и Шут" и "Нэнси".

Исследование проведено HiFi-стримингом "Звук" в мае 2024 года среди 1300 респондентов из 16 регионов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.