Почему промывание макарон после варки считается варварством и как правильно готовить пасту

Промывание макарон после варки: миф или необходимость?

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любители итальянской кухни считают промывание макарон после варки настоящим варварством. Давайте разберёмся, действительно ли необходимо промывать макароны после варки.

Фото: Own work by Popo le Chien, PDM

Итальянцы, известные своей любовью к пасте, утверждают, что вода смывает крахмал с поверхности макарон, который помогает лучше впитывать соус.

Привычка промывать макароны сохранилась с советских времен, когда макароны делали из низкокачественной муки, а после варки они становились мутными и скользкими.

Сегодня, если макароны хорошего качества, промывать их после варки не обязательно. Если на упаковке указано, что макароны изготовлены из твёрдых сортов пшеницы, промывать их не нужно.

Однако, если на упаковке указано, что макароны относятся к "Группе А", не рассчитывайте на аппетитный вид блюда после варки. В этом случае макароны следует промыть холодной водой, чтобы смыть верхний клейстерный слой. После этого макароны нужно вернуть в кастрюлю, добавить ложку растительного масла и перемешать.