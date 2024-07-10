Почему промывание макарон после варки считается варварством и как правильно готовить пасту

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Промывание макарон после варки: миф или необходимость?

1:08
Еда

Многие любители итальянской кухни считают промывание макарон после варки настоящим варварством. Давайте разберёмся, действительно ли необходимо промывать макароны после варки.

Промывание макарон после варки: миф или необходимость?
Фото: Own work by Popo le Chien, PDM

Итальянцы, известные своей любовью к пасте, утверждают, что вода смывает крахмал с поверхности макарон, который помогает лучше впитывать соус.

Привычка промывать макароны сохранилась с советских времен, когда макароны делали из низкокачественной муки, а после варки они становились мутными и скользкими.

Сегодня, если макароны хорошего качества, промывать их после варки не обязательно. Если на упаковке указано, что макароны изготовлены из твёрдых сортов пшеницы, промывать их не нужно.

Однако, если на упаковке указано, что макароны относятся к "Группе А", не рассчитывайте на аппетитный вид блюда после варки. В этом случае макароны следует промыть холодной водой, чтобы смыть верхний клейстерный слой. После этого макароны нужно вернуть в кастрюлю, добавить ложку растительного масла и перемешать.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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