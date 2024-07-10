Секрет идеальных котлет: как избежать пригорания и добиться равномерного прожаривания

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Правильное приготовление котлет: что делать, если они постоянно пригорают

0:57
Еда

Это блюдо готовят практически в каждом доме, но у молодых хозяек не всегда получается приготовить котлеты правильно. Иногда они пригорают к сковороде, но остаются сырыми внутри, и такое блюдо, конечно, не пригодно к употреблению.

Правильное приготовление котлет: что делать, если они постоянно пригорают
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet, CC BY 2.0

Поверхность котлет быстро подрумянивается, но внутри они не прожариваются, если мясное тесто положить на раскаленную сковороду и не убавить огонь.

Сковороду с маслом действительно нужно нагреть. Однако следующий шаг — уменьшить огонь до минимума. Только через пару минут после этого можно начинать готовить.

Кроме того, не стоит сразу закрывать сковороду крышкой. Нужно дать котлетам немного подрумяниться на открытой посуде.

Если котлеты получились сырыми из-за нарушения технологии, ситуацию можно исправить. Для этого нужно налить в сковороду немного воды, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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