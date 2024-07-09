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Полезный паштет для любителей авокадо

0:57
Еда

Для любителей авокадо нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась рецептом полезного паштета из этого продукта.

Полезный паштет для любителей авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся: половина авокадо, два яйца, шесть столовых ложек натурального йогурта, два зубчика чеснока, немного зелени, соль и перец, пишет "СЭ".

Нутрициолог посоветовала сварить яйца вкрутую, отделить белок от желтка, а затем натереть белок на терке. Спелый авокадо разделить пополам, отделить от косточки и размять часть фрукта вилкой.

В кашицу из авокадо добавить желток и тщательно все размять. Затем сюда же добавить белок, йогурт, соль, перец и мелко нарезанный чеснок. Зелень также нужно мелко нарезать и добавить к блюду, все тщательно перемешать. Подавать паштет из авокадо и яйца нутрициолог рекомендует с тостами из цельнозернового хлеба.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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