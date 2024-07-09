Как легко справиться с жарой: рецепт домашнего компота, который стоит попробовать

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Рецепт домашнего компота из яблок и вишни: освежающий и вкусный

2:30
Еда

Компот — это не только вкусный и освежающий напиток, но и отличная альтернатива сокам и напиткам из магазина. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить домашний компот из яблок и вишни, который станет идеальным дополнением к вашему обеденному столу.

Рецепт домашнего компота из яблок и вишни: освежающий и вкусный
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина), CC BY 4.0

Основные ингредиенты.

— Яблоки — 4-5 шт. среднего размера (примерно 500 г)
— Вишня — 2 стакана (около 300 г, свежей или замороженной)
— Сахар — 1 стакан (200 г) (по вкусу можно уменьшить или увеличить количество сахара)
— Вода — 2 литра

Дополнительные ингредиенты (по желанию).

— Корица — 1 палочка или &frac12 ч. ложки молотой корицы
— Гвоздика — 2-3 бутончика
— Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию, для легкой кислинки и сохранения цвета фруктов)

Инструкция по приготовлению.

Тщательно помойте яблоки под холодной водой. Удалите сердцевину и нарежьте их на дольки. Если хотите, можете очистить яблоки от кожицы, но это не обязательно. Кожица добавляет немного терпкости и сохраняет больше питательных веществ.

Если используете свежую вишню, промойте её и удалите косточки. Для замороженной вишни достаточно просто разморозить её при комнатной температуре или в микроволновке.

В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и доведите до кипения. После этого добавьте сахар и перемешивайте, пока он полностью не растворится. Это базовый сироп для компота.

Когда сироп закипит и сахар растворится, добавьте в кастрюлю нарезанные яблоки и вишню. Если используете корицу и гвоздику, добавьте их в этот момент. Варите фрукты на среднем огне около 10-15 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не разварятся.

Если хотите добавить лимонный сок для дополнительной кислинки, влейте его за 2-3 минуты до окончания варки.

Когда компот готов, выключите плиту и дайте напитку немного остыть. Затем можно разлить компот по банкам или просто оставить в кастрюле до полного остывания.

Компот из яблок и вишни можно подавать как теплым, так и холодным. Для более освежающего эффекта можно охладить его в холодильнике или добавить в стакан немного льда.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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