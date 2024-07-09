Как приготовить кабачки, чтобы все просили добавки? Секреты раскрыты

Идеальные кабачки: рецепт, который вы обязаны попробовать

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Закрытые кабачки — это классическое блюдо, которое можно приготовить различными способами. Мы представляем вкусный рецепт с орехами и зеленью.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты.

Кабачки — 3-4 штуки среднего размера

Грецкие орехи — 100 г

Петрушка и укроп (можно добавить по вкусу)

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление.

Кабачки вымыть, очистить от кожуры, нарезать тонкими пластинами. Орехи измельчить. Добавить измельченные зелень, чеснок, соль, перец и хорошо перемешать. На каждую ломтик кабачка положить немного начинки и завернуть в рулетик. Обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые закуски подавать как горячие, так и холодные.