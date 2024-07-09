Как приготовить кабачки, чтобы все просили добавки? Секреты раскрыты

Закрытые кабачки — это классическое блюдо, которое можно приготовить различными способами. Мы представляем вкусный рецепт с орехами и зеленью.
Ингредиенты.
Кабачки — 3-4 штуки среднего размера
Грецкие орехи — 100 г
Петрушка и укроп (можно добавить по вкусу)
Чеснок — 2 зубчика
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление.
Кабачки вымыть, очистить от кожуры, нарезать тонкими пластинами. Орехи измельчить. Добавить измельченные зелень, чеснок, соль, перец и хорошо перемешать. На каждую ломтик кабачка положить немного начинки и завернуть в рулетик. Обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые закуски подавать как горячие, так и холодные.
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