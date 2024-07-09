Чем заправить окрошку кроме кваса и кефира: 5 нескучных и вкусных альтернатив

Чем заменить квас в окрошке: 5 нестандартных вариантов

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — самое русское летнее блюдо. Оно не требует дорогих ингредиентов, при этом очень питательное, полезное и отлично охлаждает в жару. Традиционно окрошку заливают хлебным квасом, реже — кефиром с минеральной водой. Если эти варианты вам наскучили, предлагаем 5 оригинальных и очень вкусных рецептов заправки, которые заставят вас взглянуть на привычную окрошку по-новому!

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Мясной бульон

Бульон из мяса или курицы отлично гармонирует с ингредиентами окрошки и делает блюдо ещё более сытным. Перед тем как заливать окрошку, его нужно охладить и при необходимости удалить жир с поверхности. Совет: используйте в окрошке тот вид мяса, на котором варился бульон.

Пиво

Пиво очень часто используется в кулинарии, в том числе в качестве заправки для русской окрошки. Особенно вкусным блюдо получается с копчёными видами мяса.

Классический вариант — светлое пиво (лагер), но если хочется добавить в блюдо больше сладости, используйте тёмные сорта. А тем, кто за рулём, понравится окрошка на безалкогольном пиве. Главное — хорошо охладить напиток. Выпускать из пива газ или нет — дело вкуса.

Минеральная вода с лимоном

ПП-вариант с почти нулевой калорийностью. При этом вкус у такой заправки очень приятный и освежающий. Рецепт очень простой: на литр минералки нужна половинка лимона. Чтобы сделать блюдо максимально диетическим, в качестве мясной составляющей используйте отварную куриную грудку, а вместо сметаны — греческий йогурт.

Ягодный отвар

Приготовление потребует немного времени, но вкус и польза напитка того стоят. Подойдут практически любые ягоды: красная и чёрная смородина, крыжовник, малина, вишня и т. д. Отвари хорошо сочетается с телятиной или курятиной.

Как приготовить: 1 стакан любимых ягод залить литром кипящей воды. Довести до кипения и дать повариться пару минут. По желанию добавить 1 ст. л сахара. Выключить плиту и дать отвару настояться. Ягоды раздавить, отвар процедить и охладить.

Свекольный отвар

Такая заправка не только полезна, но и очень фотогенична: смешиваясь со сметаной, свекла придаёт блюду нежный розовый цвет.

Как готовить: 200 г свеклы очистить от шкурки и крупно нарезать. Поместить в кастрюлю, залить литром холодной воды, добавить 1 ст. л. уксуса и варить на слабом огне 20-30 минут. Убрать кастрюлю со свекольным отваром в тёплое место и дать настояться несколько часов. Свеклу по желанию можно добавить в окрошку. Отвар процедить и охладить.