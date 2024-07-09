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Как приготовить освежающий клубничный лимонад в домашних условиях

Рецепт освежающего клубничного лимонада

0:59
Еда

В летнюю жару часто мучает жажда. Холодный клубничный лимонад сможет решить проблему. Осталось только узнать, как приготовить этот вкусный и освежающий напиток.

Рецепт освежающего клубничного лимонада
Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, PDM

Ингредиенты:

  • Клубника (можно заменить на другую ягоду или фрукт) — 150 г
  • Сахар — 40 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Газированная вода — 0,7 л

Приготовление:

1. Нарезать лимон маленькими кусочками и очистить клубнику от хвостиков. 

2. В блендере соединить ягоды и кусочки лимона. Добавить сахар. Взбить до однородной массы.

3. Добавить в смесь газированную воду.

4. Лимонад готов! Для того чтобы убрать из напитка пюре и косточки, рекомендуется процедить его через сито. Подавать в охлаждённом виде.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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