Как приготовить освежающий клубничный лимонад в домашних условиях

Рецепт освежающего клубничного лимонада

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В летнюю жару часто мучает жажда. Холодный клубничный лимонад сможет решить проблему. Осталось только узнать, как приготовить этот вкусный и освежающий напиток.

Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, PDM

Ингредиенты:

Клубника (можно заменить на другую ягоду или фрукт) — 150 г

Сахар — 40 г

Лимон — 1 шт.

Газированная вода — 0,7 л

Приготовление:

1. Нарезать лимон маленькими кусочками и очистить клубнику от хвостиков.

2. В блендере соединить ягоды и кусочки лимона. Добавить сахар. Взбить до однородной массы.

3. Добавить в смесь газированную воду.

4. Лимонад готов! Для того чтобы убрать из напитка пюре и косточки, рекомендуется процедить его через сито. Подавать в охлаждённом виде.