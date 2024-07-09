Как приготовить освежающий клубничный лимонад в домашних условиях

В летнюю жару часто мучает жажда. Холодный клубничный лимонад сможет решить проблему. Осталось только узнать, как приготовить этот вкусный и освежающий напиток.
1. Нарезать лимон маленькими кусочками и очистить клубнику от хвостиков.
2. В блендере соединить ягоды и кусочки лимона. Добавить сахар. Взбить до однородной массы.
3. Добавить в смесь газированную воду.
4. Лимонад готов! Для того чтобы убрать из напитка пюре и косточки, рекомендуется процедить его через сито. Подавать в охлаждённом виде.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.