Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кошка выражает свою любовь
Как подготовить кожу к ночному восстановлению: эффективные методы
Звезды КХЛ и НХЛ будут проводить благотворительные матчи
Epic Games обвиняет Apple в саботаже запуска Epic Games Store на iOS в ЕС
В этой части России туристы из Китая бывают чаще всего
Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю
Что хорошо растет рядом с клубникой: секреты идеального соседства на грядке
10 правил, о которых нельзя забывать при покупке автомобиля
Выбираем лучший способ передвижения для путешествия
Какие продукты нельзя хранить в морозильной камере: избегайте этих ошибок

Названы продукты, которые нельзя хранить в морозилке

1:16
Еда

Некоторые продукты нельзя хранить в морозильной камере. Это негативно скажется на их структуре и вкусовых качествах.

Названы продукты, которые нельзя хранить в морозилке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие продукты нельзя хранить в морозильной камере

Не храните кофейные зерна или молотый кофе в морозильной камере. Некоторые люди считают, что это продлевает срок годности кофе, но это не так. Замораживание отнимает у кофе почти весь вкус и аромат. Поэтому лучше всего хранить кофе либо в холодильнике, либо при комнатной температуре.
 
Также не стоит хранить куриные яйца в морозильной камере. Не замораживайте сырые или варёные яйца, так как это испортит структуру продукта. Это приведёт к появлению трещин в скорлупе.

Кроме того, не замораживайте свежие овощи, если хотите использовать их для салата. Дело в том, что они потеряют свой красивый внешний вид. Текстура размороженных овощей будет не такой твёрдой и хрустящей, как у свежих овощей.

Замороженные овощи можно использовать для приготовления овощного рагу, а также добавлять в супы и гарниры.

Зелень тоже потеряет свою текстуру. Например, не стоит замораживать зелёный лук, листья салата, кинза.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
ЗРК NASAMS. Западное оружие ВСУ, бьющее по собственным домам Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю
Что хорошо растет рядом с клубникой: секреты идеального соседства на грядке
10 правил, о которых нельзя забывать при покупке автомобиля
Выбираем лучший способ передвижения для путешествия
Физик Кавокин заявил о дискриминации со стороны журнала Nature
ЗРК NASAMS. Западное оружие ВСУ, бьющее по собственным домам
Советы, как выбрать качественный сыр
AMD Ryzen 9 9900X превзошел Intel Core i9-14900K
Как помочь вашей кошке пережить жару
Сергей Безруков показал очаровательную жену в День семьи, любви и верности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников