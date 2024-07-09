Какие продукты нельзя хранить в морозильной камере: избегайте этих ошибок

Некоторые продукты нельзя хранить в морозильной камере. Это негативно скажется на их структуре и вкусовых качествах.
Не храните кофейные зерна или молотый кофе в морозильной камере. Некоторые люди считают, что это продлевает срок годности кофе, но это не так. Замораживание отнимает у кофе почти весь вкус и аромат. Поэтому лучше всего хранить кофе либо в холодильнике, либо при комнатной температуре.
Также не стоит хранить куриные яйца в морозильной камере. Не замораживайте сырые или варёные яйца, так как это испортит структуру продукта. Это приведёт к появлению трещин в скорлупе.
Кроме того, не замораживайте свежие овощи, если хотите использовать их для салата. Дело в том, что они потеряют свой красивый внешний вид. Текстура размороженных овощей будет не такой твёрдой и хрустящей, как у свежих овощей.
Замороженные овощи можно использовать для приготовления овощного рагу, а также добавлять в супы и гарниры.
Зелень тоже потеряет свою текстуру. Например, не стоит замораживать зелёный лук, листья салата, кинза.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.