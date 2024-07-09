Какие продукты нельзя хранить в морозильной камере: избегайте этих ошибок

Названы продукты, которые нельзя хранить в морозилке

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты нельзя хранить в морозильной камере. Это негативно скажется на их структуре и вкусовых качествах.

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Какие продукты нельзя хранить в морозильной камере

Не храните кофейные зерна или молотый кофе в морозильной камере. Некоторые люди считают, что это продлевает срок годности кофе, но это не так. Замораживание отнимает у кофе почти весь вкус и аромат. Поэтому лучше всего хранить кофе либо в холодильнике, либо при комнатной температуре.



Также не стоит хранить куриные яйца в морозильной камере. Не замораживайте сырые или варёные яйца, так как это испортит структуру продукта. Это приведёт к появлению трещин в скорлупе.

Кроме того, не замораживайте свежие овощи, если хотите использовать их для салата. Дело в том, что они потеряют свой красивый внешний вид. Текстура размороженных овощей будет не такой твёрдой и хрустящей, как у свежих овощей.

Замороженные овощи можно использовать для приготовления овощного рагу, а также добавлять в супы и гарниры.

Зелень тоже потеряет свою текстуру. Например, не стоит замораживать зелёный лук, листья салата, кинза.