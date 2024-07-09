Рецепт эффектной закуски из баклажанов "Павлиний хвост"

Представляем вашему вниманию эффектное блюдо — закуску "Павлиний хвост". Она непременно украсит ваш стол и станет прекрасным угощением для гостей. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо, которое так напоминает хвост павлина.
1. Нарезать баклажан кружочками под небольшим углом. Посыпать их солью и оставить на час.
2. По прошествии времени промыть кружочки баклажана холодной водой и обжарить на подсолнечном масле.
3. Аналогично нарезать огурец и помидор, а маслины — пополам.
4. Мелко порубить чеснок и смешать его с майонезом.
5. На тарелке по краю выложить ряд баклажанов и смазать их смесью майонеза и чеснока. Сверху положить помидор, а затем огурец. Точно так же поступить со следующими рядами. В конце блюдо по форме должно напоминать треугольник или павлиний хвост.
6. В завершении положить на огурец маслины, а в промежутки между баклажанами — укроп. Приятного аппетита!
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.