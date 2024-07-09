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Рецепт эффектной закуски из баклажанов "Павлиний хвост"

Гости удивятся: как приготовить закуску из баклажанов "Павлиний хвост"

1:24
Еда

Представляем вашему вниманию эффектное блюдо — закуску "Павлиний хвост". Она непременно украсит ваш стол и станет прекрасным угощением для гостей. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо, которое так напоминает хвост павлина.

Гости удивятся: как приготовить закуску из баклажанов "Павлиний хвост"
Фото: lightmatterphotography.com by Aaron Logan, CC BY 1.0

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Маслины — 7 шт. 
  • Огурец — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Подсолнечное масло — 1 ст.л.
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Нарезать баклажан кружочками под небольшим углом. Посыпать их солью и оставить на час.

2. По прошествии времени промыть кружочки баклажана холодной водой и обжарить на подсолнечном масле. 

3. Аналогично нарезать огурец и помидор, а маслины — пополам.

4. Мелко порубить чеснок и смешать его с майонезом.

5. На тарелке по краю выложить ряд баклажанов и смазать их смесью майонеза и чеснока. Сверху положить помидор, а затем огурец. Точно так же поступить со следующими рядами. В конце блюдо по форме должно напоминать треугольник или павлиний хвост.

6. В завершении положить на огурец маслины, а в промежутки между баклажанами — укроп. Приятного аппетита!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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