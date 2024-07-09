Рецепт эффектной закуски из баклажанов "Павлиний хвост"

Гости удивятся: как приготовить закуску из баклажанов "Павлиний хвост"

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию эффектное блюдо — закуску "Павлиний хвост". Она непременно украсит ваш стол и станет прекрасным угощением для гостей. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо, которое так напоминает хвост павлина.

Фото: lightmatterphotography.com by Aaron Logan, CC BY 1.0

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Майонез — 2 ст.л.

Маслины — 7 шт.

Огурец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Нарезать баклажан кружочками под небольшим углом. Посыпать их солью и оставить на час.

2. По прошествии времени промыть кружочки баклажана холодной водой и обжарить на подсолнечном масле.

3. Аналогично нарезать огурец и помидор, а маслины — пополам.

4. Мелко порубить чеснок и смешать его с майонезом.

5. На тарелке по краю выложить ряд баклажанов и смазать их смесью майонеза и чеснока. Сверху положить помидор, а затем огурец. Точно так же поступить со следующими рядами. В конце блюдо по форме должно напоминать треугольник или павлиний хвост.

6. В завершении положить на огурец маслины, а в промежутки между баклажанами — укроп. Приятного аппетита!