Как выбрать сыр: только эти ингредиенты должны быть указаны на этикетке качественного продукта

Советы, как выбрать качественный сыр

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбрать сыр не так просто, как вы думали. При покупке важно учитывать различные нюансы.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Как правильно выбрать сыр

Качественный и свежий сыр не будет иметь трещин в корке или в разрезе. Продукт должен иметь однородную консистенцию. Кроме того, сыр должен иметь однородный цвет.

Поэтому он не может быть слишком ярким. Например, ярко-жёлтый или оранжевый. Специалисты уверяют, что натуральный сыр может быть только кремового цвета, но не яркого.

Избегайте выбора полосатых или пятнистых продуктов. Убедитесь, что на поверхности нет налёта. Не должно быть серых, чёрных или зелёных пятен.

В составе не должно быть красителей, ароматизаторов или пальмового масла. Сыр должен быть изготовлен из жиров коровьего молока или других молочных продуктов.

Качественный сыр не имеет неприятного запаха и иногда не имеет яркого молочного аромата. Однако, если сыр начинает приобретать прогорклый запах, можно быть уверенным, что сыр испортился.

Как выбрать сырный вкус

Если вы любите насыщенный и пряный вкус, то вам, скорее всего, понравятся такие сыры, как чеддер, грюйер, сыр с плесенью и пряные сыры.

Выбирайте моцареллу, молодой бри, свежий козий сыр или датский хаварти, если вам нравится мягкий вкус.