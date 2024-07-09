Как выбрать сыр: только эти ингредиенты должны быть указаны на этикетке качественного продукта

Выбрать сыр не так просто, как вы думали. При покупке важно учитывать различные нюансы.
Качественный и свежий сыр не будет иметь трещин в корке или в разрезе. Продукт должен иметь однородную консистенцию. Кроме того, сыр должен иметь однородный цвет.
Поэтому он не может быть слишком ярким. Например, ярко-жёлтый или оранжевый. Специалисты уверяют, что натуральный сыр может быть только кремового цвета, но не яркого.
Избегайте выбора полосатых или пятнистых продуктов. Убедитесь, что на поверхности нет налёта. Не должно быть серых, чёрных или зелёных пятен.
В составе не должно быть красителей, ароматизаторов или пальмового масла. Сыр должен быть изготовлен из жиров коровьего молока или других молочных продуктов.
Качественный сыр не имеет неприятного запаха и иногда не имеет яркого молочного аромата. Однако, если сыр начинает приобретать прогорклый запах, можно быть уверенным, что сыр испортился.
Если вы любите насыщенный и пряный вкус, то вам, скорее всего, понравятся такие сыры, как чеддер, грюйер, сыр с плесенью и пряные сыры.
Выбирайте моцареллу, молодой бри, свежий козий сыр или датский хаварти, если вам нравится мягкий вкус.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.