Выбираем самые сладкие яблоки на рынке и в магазине: полезные советы по внешним признакам

4 хитрости, которые помогут выбрать самые сладкие яблоки

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус яблок в первую очередь зависит от их химического состава, в частности от содержания сахаров и кислот. Есть четыре основных совета, которые помогут выбрать самые сладкие яблоки на рынке или в магазине.

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Кожура

Обращайте внимание на шероховатые яблоки, а не на гладкие и блестящие. Именно шероховатые яблоки содержат больше сахаров.

Цвет

Наибольшее содержание сахаров обнаруживается в яблоках с полосками на кожуре. Такие яблоки намного слаще однотонных.

Форма

Яблоки делятся на "мужские" и "женские". У мужских яблок низ плоский, у женских — круглый. В женских плодах содержание сахара составляет 15%, что является самым высоким показателем для яблок.

Черенок

Внешний вид черенка помогает определить условия хранения яблока. Если черенок зеленый, значит, яблоко недавно сорвано с дерева и его можно смело покупать. Если черенок коричневый и легко ломается, фрукт долго хранили в холоде.