Выбираем самые сладкие яблоки на рынке и в магазине: полезные советы по внешним признакам

Вкус яблок в первую очередь зависит от их химического состава, в частности от содержания сахаров и кислот. Есть четыре основных совета, которые помогут выбрать самые сладкие яблоки на рынке или в магазине.
Кожура
Обращайте внимание на шероховатые яблоки, а не на гладкие и блестящие. Именно шероховатые яблоки содержат больше сахаров.
Цвет
Наибольшее содержание сахаров обнаруживается в яблоках с полосками на кожуре. Такие яблоки намного слаще однотонных.
Форма
Яблоки делятся на "мужские" и "женские". У мужских яблок низ плоский, у женских — круглый. В женских плодах содержание сахара составляет 15%, что является самым высоким показателем для яблок.
Черенок
Внешний вид черенка помогает определить условия хранения яблока. Если черенок зеленый, значит, яблоко недавно сорвано с дерева и его можно смело покупать. Если черенок коричневый и легко ломается, фрукт долго хранили в холоде.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.