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Легенда французской кухни — макаронс: фантастический рецепт от шефа Александра Бельковича

Как приготовить дома макаронс: простой рецепт легендарных пирожных

3:47
Еда

Миндальные пирожные макаронс (macarons) — абсолютный хит французской кухни, покоривший сердца миллионов сладкоежек. Они влюбляют в себя лёгкой воздушной консистенцией, изысканным вкусом и яркой цветовой палитрой. Приготовить легендарные французские пирожные дома совсем несложно — шеф-повар Александр Белькович делится любимым рецептом вкуснейших макаронс. Их главный секрет — точное (до грамма!) соблюдение пропорций, поэтому обязательно используйте кухонные весы.

Как приготовить дома макаронс: простой рецепт легендарных пирожных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для 22 шт.:

  • яичный белок — 110 г (разделить на две чашки по 55 г);
  • миндальная мука — 150 г;
  • сахарная пудра — 150 г (идеальное соотношение миндальной муки и сахарной пудры для макаронс — 1 к 1);
  • сахар-песок — 150 г;
  • вода — 35 мл;
  • пищевой краситель.

Для ганаша (начинки):

  • белый шоколад - 220 г;
  • жирные сливки - 125 г;
  • сливочное масло - 38 г.

Приготовление:

  1. Яичные белки пока отставить в сторонку, чтобы нагрелись до комнатной температуры.
  2. Миндальную муку и сахарную пудру просеять в одну чашку.
  3. Добавить к муке и пудре 55 г белков. Размешать тесто до однородной консистенции. Это первая часть. Пока убрать её в сторону.
  4. Приготовить сахарный сироп: всыпать 150 г сахара в сотейник, добавить воду и поставить на плиту. Нагреть до 118 °C (используйте термометр).
  5. В большую чашу вылить оставшиеся белки и начать взбивать. В середине взбивания тонкой струйкой влить сахарный сироп. Взбить до крепких пиков. Добавить пищевой краситель. Получилась вторая часть теста — французская заварная меренга.
  6. В миндальное тесто поэтапно добавить меренгу: сначала одну часть — вымешать, вторую часть — вымешать и т. д.
  7. Наполнить смесью кондитерский мешок с насадкой.
  8. Застелить противень пекарской бумагой и начать отсаживать пирожные. Кружочки должны быть ровными, поэтому шеф советует несколько раз несильно постучать противнем по столешнице, чтобы тесто равномерно распределилось. "Пимпочки" на пирожных разгладить пальцем или ложкой.
  9. Оставить пирожные подсохнуть на полчаса.
  10. Выпекать макаронс при температуре 150 °C в течение 14 минут, обязательно без конвекции (вентилятора)! Важный нюанс: когда пройдёт 9 минут, открыть духовку, выпустить лишний пар и снова закрыть. Выпекать оставшиеся 5 минут.
  11. Вынуть противень из духовки и оставить отдохнуть. Через 10 минут они застынут.
  12. Приготовить шоколадный ганаш: сливки вскипятить в сотейнике, добавить поломанный на кусочки шоколад и хорошо размешать до полного растворения. Добавить масло и снова перемешать. Перелить ганаш в полиэтиленовый пакет или кондитерский мешок и убрать в холодильник для остывания и загустения. 
  13. Половинки соединить с помощью ганаша. Делается это так: на одну половинку пирожного поместить немного начинки, сверху накрыть второй и придавить, чтобы начинка равномерно распределилась по тесту.

Наслаждайтесь настоящим французским чаепитием с нежнейшими макаронс! Готовые пирожные можно хранить в холодильнике до 3 суток.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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