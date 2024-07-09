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Как раскрыть вкус картошки совсем с другой стороны

Как раскрыть вкус картошки по-особенному

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Еда

Некоторые люди предпочитают готовить картофель без специй, полагая, что солью можно полностью обойтись.

Как раскрыть вкус картошки по-особенному
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Иногда это действительно лучший способ, так как позволяет насладиться чистым, классическим вкусом жареного картофеля.

Какие специи стоит попробовать для жареного картофеля:

Гранулированный чеснок

В отличие от свежего чеснока, который может подгореть или потерять свой аромат, гранулированный чеснок всегда сохраняет вкус блюда на высоте.

Луковый порошок

Хотя многим может показаться, что это лишняя добавка, луковый порошок имеет уникальный вкус и аромат, которые могут улучшить блюдо.

Карри

Эта смесь специй идеально подходит для жареного картофеля, придавая ему превосходный баланс вкуса и аромата.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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