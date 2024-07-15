Как заготовить вкусную и полезную свёклу на зиму? Рецепт в рассоле без уксуса

Проверенный рецепт солёной свёклы

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла — неотъемлемый ингредиент многих популярных блюд, в том числе борщей и винегретов. Чтобы иметь под рукой запас этого полезного корнеплода на протяжении всей зимы, стоит заранее заготовить свёклу.

Фото: flickr.com by Nutrition, PDM

Традиционно для этого используют маринование с добавлением уксуса. Но есть и другой, более щадящий способ заготовки, который позволяет сохранить все полезные свойства свеклы.

Ингредиенты для заготовки:

свёкла — 2 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

вода — 1 л.

Пошаговый рецепт:

Тщательно вымойте свёклу, очистите её от кожуры и нарежьте произвольно — кубиками, полукольцами или соломкой. Поместите нарезанную свеклу в глубокую ёмкость и присыпьте солью и сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты руками, чтобы они равномерно распределились. Залейте свёклу водой так, чтобы она была полностью покрыта. Можно добавить немного кипяченой остуженной воды. Накройте ёмкость крышкой или марлей и поставьте в холодное место — в погреб, холодильник или на балкон. Через 2-3 дня свёкла даст сок и полностью погрузится в жидкость. Проверяйте раствор каждые 3-4 дня. При необходимости долейте воды, чтобы свекла была полностью покрыта. Не допускайте ее высыхания. Через 2 недели заготовка будет готова. Свёкла приобретёт насыщенный бордовый цвет и приятный кисло-сладкий вкус. Её можно использовать для приготовления борщей, винегретов, холодников и других блюд.

Заготовленная таким образом свекла может храниться в холодном месте до 6 месяцев. Она отлично сохраняет все полезные вещества и приятный вкус, не теряя своих качеств.

Попробуйте этот простой и эффективный рецепт, и вы всегда будете иметь под рукой вкусную и полезную свеклу для любимых блюд!