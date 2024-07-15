Как заготовить вкусную и полезную свёклу на зиму? Рецепт в рассоле без уксуса

Свёкла — неотъемлемый ингредиент многих популярных блюд, в том числе борщей и винегретов. Чтобы иметь под рукой запас этого полезного корнеплода на протяжении всей зимы, стоит заранее заготовить свёклу.
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Традиционно для этого используют маринование с добавлением уксуса. Но есть и другой, более щадящий способ заготовки, который позволяет сохранить все полезные свойства свеклы.
Ингредиенты для заготовки:
свёкла — 2 кг;
соль — 2 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
вода — 1 л.
Пошаговый рецепт:
Тщательно вымойте свёклу, очистите её от кожуры и нарежьте произвольно — кубиками, полукольцами или соломкой.
Поместите нарезанную свеклу в глубокую ёмкость и присыпьте солью и сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты руками, чтобы они равномерно распределились.
Залейте свёклу водой так, чтобы она была полностью покрыта. Можно добавить немного кипяченой остуженной воды.
Накройте ёмкость крышкой или марлей и поставьте в холодное место — в погреб, холодильник или на балкон. Через 2-3 дня свёкла даст сок и полностью погрузится в жидкость.
Проверяйте раствор каждые 3-4 дня. При необходимости долейте воды, чтобы свекла была полностью покрыта. Не допускайте ее высыхания.
Через 2 недели заготовка будет готова. Свёкла приобретёт насыщенный бордовый цвет и приятный кисло-сладкий вкус. Её можно использовать для приготовления борщей, винегретов, холодников и других блюд.
Заготовленная таким образом свекла может храниться в холодном месте до 6 месяцев. Она отлично сохраняет все полезные вещества и приятный вкус, не теряя своих качеств.
Попробуйте этот простой и эффективный рецепт, и вы всегда будете иметь под рукой вкусную и полезную свеклу для любимых блюд!