Удивительный рецепт божественной выпечки на завтрак
Домохозяйки поделились рецептом выпечки на завтрак
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09.07.2024 12:58
Любителям английской кухни будет интересно узнать, что жители Великобритании на завтрак едят не только овсянку или яичницу с беконом, но и наслаждаются крампетами.
Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0
Эта простая выпечка к чаю очень похожа на наши дрожжевые оладьи.
Ингредиенты:
Молоко — 400 мл
Мука — 300 г
Дрожжи (сухие) — 1 ст. л.
Сахарная пудра — 1 ч. л.
Сода — 1/2 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Сливочное масло — 1 ч. л.
Приготовление:
В теплое молоко добавьте дрожжи и сахарную пудру. После полного растворения добавьте еще 100 мл теплой воды и оставьте смесь на 15 минут.
Просейте муку в миску, добавьте соду и соль, затем влейте молоко с дрожжами и взбивайте до консистенции густых сливок. Если смесь получится слишком густой, добавьте немного воды.
Накройте тесто влажным полотенцем и оставьте на 45 минут.
Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выкладывайте тесто по одной столовой ложке, формируя круглые оладьи.
Выпекайте пять минут, затем переверните. Подавайте крампеты со сливочным маслом к чаю.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru