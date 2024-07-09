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Удивительный рецепт божественной выпечки на завтрак

Домохозяйки поделились рецептом выпечки на завтрак

1:19
Еда

Любителям английской кухни будет интересно узнать, что жители Великобритании на завтрак едят не только овсянку или яичницу с беконом, но и наслаждаются крампетами.

Домохозяйки поделились рецептом выпечки на завтрак
Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Эта простая выпечка к чаю очень похожа на наши дрожжевые оладьи.

Ингредиенты:

  • Молоко — 400 мл
  • Мука — 300 г
  • Дрожжи (сухие) — 1 ст. л.
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

  • В теплое молоко добавьте дрожжи и сахарную пудру. После полного растворения добавьте еще 100 мл теплой воды и оставьте смесь на 15 минут.
  • Просейте муку в миску, добавьте соду и соль, затем влейте молоко с дрожжами и взбивайте до консистенции густых сливок. Если смесь получится слишком густой, добавьте немного воды.
  • Накройте тесто влажным полотенцем и оставьте на 45 минут.
  • Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выкладывайте тесто по одной столовой ложке, формируя круглые оладьи.
  • Выпекайте пять минут, затем переверните. Подавайте крампеты со сливочным маслом к чаю.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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