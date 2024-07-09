Удивительный рецепт божественной выпечки на завтрак

Домохозяйки поделились рецептом выпечки на завтрак

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Любителям английской кухни будет интересно узнать, что жители Великобритании на завтрак едят не только овсянку или яичницу с беконом, но и наслаждаются крампетами.

Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Эта простая выпечка к чаю очень похожа на наши дрожжевые оладьи.

Ингредиенты:

Молоко — 400 мл

Мука — 300 г

Дрожжи (сухие) — 1 ст. л.

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление: