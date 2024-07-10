Секретный ингредиент, который навсегда изменит ваш борщ

Секрет идеального борща: овощная добавка, делающая суп в разы вкуснее

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Не удаётся приготовить по-настоящему вкусный борщ? Попробуйте добавить один простой ингредиент.

Фото: commons.wikimedia.org by Karmosin~commonswiki, CC BY-SA 3.0

Этот секрет придаст супу особую вкусовую нотку и усилит ароматы других компонентов. Стоит отметить, что этот ингредиент идеально подходит и для щей.

Этой интересной кулинарной хитростью поделилась эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова.

Что же добавить в борщ или щи для улучшения вкуса? Секрет в тёртых томатах.

Возьмите несколько помидоров, снимите кожицу и измельчите их с помощью тёрки или мясорубки. Полученную массу обжарьте на сковороде (желательно на сливочном масле или сале), а затем добавьте в варящийся суп.

В итоге вы получите невероятно аппетитное блюдо. Благодаря томатной добавке борщ и щи становятся намного вкуснее.