Французский рецепт, который покоряет сердца: абрикосы с сыром и медом

Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Французы удивляют своими кулинарными пристрастиями: они варят варенье из лука и запекают абрикосы с сыром. Но, как известно, о вкусах не спорят.

Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром и медом.

Для приготовления понадобятся:

абрикосы — 8-10 шт.;

сыр (дорблю или любой другой) — 50 гр;

натуральный мед;

грецкие орехи.

Инструкция по приготовлению:

Вымойте абрикосы, разрежьте их пополам и удалите косточку. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите абрикосы срезом вверх. Нарежьте или натрите сыр и наполните им половинки абрикосов. Полейте сыр медом и посыпьте измельченными орехами.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке в течение 10 минут.

Считается, что абрикосы с сыром — отличная закуска к вину.