Французский рецепт, который покоряет сердца: абрикосы с сыром и медом
Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
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Французы удивляют своими кулинарными пристрастиями: они варят варенье из лука и запекают абрикосы с сыром. Но, как известно, о вкусах не спорят.
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром и медом.
Для приготовления понадобятся:
- абрикосы — 8-10 шт.;
- сыр (дорблю или любой другой) — 50 гр;
- натуральный мед;
- грецкие орехи.
Инструкция по приготовлению:
- Вымойте абрикосы, разрежьте их пополам и удалите косточку.
- Смажьте форму для выпечки маслом и выложите абрикосы срезом вверх.
- Нарежьте или натрите сыр и наполните им половинки абрикосов.
- Полейте сыр медом и посыпьте измельченными орехами.
Выпекайте в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке в течение 10 минут.
Считается, что абрикосы с сыром — отличная закуска к вину.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.