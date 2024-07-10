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Французский рецепт, который покоряет сердца: абрикосы с сыром и медом

Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей

1:02
Еда

Французы удивляют своими кулинарными пристрастиями: они варят варенье из лука и запекают абрикосы с сыром. Но, как известно, о вкусах не спорят.

Что приготовить из абрикосов: французская закуска, которая покорит ваших гостей
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром и медом.

Для приготовления понадобятся:

  • абрикосы — 8-10 шт.;
  • сыр (дорблю или любой другой) — 50 гр;
  • натуральный мед;
  • грецкие орехи.

Инструкция по приготовлению:

  1. Вымойте абрикосы, разрежьте их пополам и удалите косточку.
  2. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите абрикосы срезом вверх.
  3. Нарежьте или натрите сыр и наполните им половинки абрикосов.
  4. Полейте сыр медом и посыпьте измельченными орехами.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке в течение 10 минут.

Считается, что абрикосы с сыром — отличная закуска к вину.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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