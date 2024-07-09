Эти сырники удивят всех: секрет воздушного завтрака раскрыт

Как сделать сырники не только вкусными, но и пышными

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить сырники наверняка умеет каждая хозяйка, но пышными они получаются далеко не у всех.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Оказывается, секрет не в ингредиентах, а в методе выпекания. Что нужно сделать, чтобы завтрак из творога получился воздушным?

Замешиваем тесто

Для приготовления сырников соедините в глубокой миске 500 г творога, одно яйцо, 4 столовые ложки сахара и 10 г ванильного сахара. Добавьте щепотку соли.

Просейте 70 г муки и тщательно перемешайте творожную массу. Из полученного теста сформируйте сырники — получится около 13-15 штук.

Выпекаем сырники

Разложите заготовки в виде шайбочек на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте сырники при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

Подаем к столу

Для подачи используйте свежую клубнику, цедру апельсина и сливки. В классическом варианте сливки можно заменить на сметану.