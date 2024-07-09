Эти сырники удивят всех: секрет воздушного завтрака раскрыт

Готовить сырники наверняка умеет каждая хозяйка, но пышными они получаются далеко не у всех.
Оказывается, секрет не в ингредиентах, а в методе выпекания. Что нужно сделать, чтобы завтрак из творога получился воздушным?
Замешиваем тесто
Для приготовления сырников соедините в глубокой миске 500 г творога, одно яйцо, 4 столовые ложки сахара и 10 г ванильного сахара. Добавьте щепотку соли.
Просейте 70 г муки и тщательно перемешайте творожную массу. Из полученного теста сформируйте сырники — получится около 13-15 штук.
Выпекаем сырники
Разложите заготовки в виде шайбочек на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте сырники при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.
Подаем к столу
Для подачи используйте свежую клубнику, цедру апельсина и сливки. В классическом варианте сливки можно заменить на сметану.
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