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Они станут украшением вашего стола: как приготовить яйца "Мимоза"

Не только закуска, но и праздничное угощение — рецепт яиц "Мимоза"

1:06
Еда

Яйца "Мимоза" отличаются оригинальностью и необычным вкусом. Они могут стать не только прекрасной закуской, но и шикарным праздничным угощением. Представляем вашему вниманию рецепт этого восхитительного блюда.

Не только закуска, но и праздничное угощение — рецепт яиц "Мимоза"
Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Яйцо — 5 шт.
  • Консервированный тунец в собственном соку — 150 г
  • Майонез — 150 г
  • Зелень — по вкусу
  • Маслины — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

1. Отварить яйца и дать им время остыть. Затем очистить их и разрезать на 2 половинки.

2. Отделить желтки от белков и смешать половину желтков с майонезом. Добавить в массу соль, перец и консервированного тунца. 

3. Получившейся начинкой заполнить белки яиц. Оставшиеся желтки раскрошить и посыпать ими блюдо.

4. Для украшения яиц "Мимоза" можно положить поверх закуски оливки и посыпать угощение зеленью.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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