Они станут украшением вашего стола: как приготовить яйца "Мимоза"

Не только закуска, но и праздничное угощение — рецепт яиц "Мимоза"

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца "Мимоза" отличаются оригинальностью и необычным вкусом. Они могут стать не только прекрасной закуской, но и шикарным праздничным угощением. Представляем вашему вниманию рецепт этого восхитительного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Яйцо — 5 шт.

Консервированный тунец в собственном соку — 150 г

Майонез — 150 г

Зелень — по вкусу

Маслины — по вкусу

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

1. Отварить яйца и дать им время остыть. Затем очистить их и разрезать на 2 половинки.

2. Отделить желтки от белков и смешать половину желтков с майонезом. Добавить в массу соль, перец и консервированного тунца.

3. Получившейся начинкой заполнить белки яиц. Оставшиеся желтки раскрошить и посыпать ими блюдо.

4. Для украшения яиц "Мимоза" можно положить поверх закуски оливки и посыпать угощение зеленью.