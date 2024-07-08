Они станут украшением вашего стола: как приготовить яйца "Мимоза"

Яйца "Мимоза" отличаются оригинальностью и необычным вкусом. Они могут стать не только прекрасной закуской, но и шикарным праздничным угощением. Представляем вашему вниманию рецепт этого восхитительного блюда.
1. Отварить яйца и дать им время остыть. Затем очистить их и разрезать на 2 половинки.
2. Отделить желтки от белков и смешать половину желтков с майонезом. Добавить в массу соль, перец и консервированного тунца.
3. Получившейся начинкой заполнить белки яиц. Оставшиеся желтки раскрошить и посыпать ими блюдо.
4. Для украшения яиц "Мимоза" можно положить поверх закуски оливки и посыпать угощение зеленью.
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