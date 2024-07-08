Пышный омлет "Пуляр" — идеальный вариант для вашего завтрака

Рецепт пышного омлета "Пуляр" — понадобится только 4 ингредиента

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет "Пуляр" — превосходный вариант для завтрака. Внешне он напоминает творожную запеканку. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Яйцо — 4 шт.

Молоко — 2 ст.л.

Подсолнечное масло — 1 ч.л.

Соль — во вкусу

Приготовление:

1. Отделить желтки яиц от белков. К желткам добавить щепотку соли и молоко. Перемешать до однородной массы.

2. В яичные белки добавить немного соли, а затем взбить.

3. На сковороду вылить чайную ложку подсолнечного масла и прогреть на умеренном огне. После этого положить на неё желтки и разровнять по дну.

4. По прошествии минуты добавить белковую массу. Жарить блюдо в течение 7-8 минут. Омлет "Пуляр" готов!