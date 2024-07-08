Пышный омлет "Пуляр" — идеальный вариант для вашего завтрака

Омлет "Пуляр" — превосходный вариант для завтрака. Внешне он напоминает творожную запеканку. Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо.
1. Отделить желтки яиц от белков. К желткам добавить щепотку соли и молоко. Перемешать до однородной массы.
2. В яичные белки добавить немного соли, а затем взбить.
3. На сковороду вылить чайную ложку подсолнечного масла и прогреть на умеренном огне. После этого положить на неё желтки и разровнять по дну.
4. По прошествии минуты добавить белковую массу. Жарить блюдо в течение 7-8 минут. Омлет "Пуляр" готов!
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