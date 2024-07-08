Как правильно хранить куриные яйца: всё, что нужно знать

Советы, как правильно хранить яйца

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Не многие знают, как правильно хранить яйца.

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Как правильно хранить яйца

Магазинные яйца изначально промывают от фекалий, поэтому мыть их нет смысла. Вода не убьёт вредные бактерии.

Наиболее эффективным методом уничтожения вредных микробов на поверхности куриных яиц является термическая обработка.

Если ваш холодильник сломан, вы можете хранить немытые яйца при комнатной температуре только в течение короткого времени — пару дней, в зависимости от температуры воздуха.

Перед тем как вбить яйца в ёмкость или сковороду, сначала разбейте яйцо в отдельную ёмкость, чтобы проверить свежесть продукта. Испорченное куриное яйцо меняет свой цвет, темнеет и имеет неприятный серный запах.

Если яйца вымытые, храните их в холодильнике. Чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно повлиять на продукт, храните куриные яйца на нижней полке холодильника.