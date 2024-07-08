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Как правильно хранить куриные яйца: всё, что нужно знать

Советы, как правильно хранить яйца

1:01
Еда

Не многие знают, как правильно хранить яйца.

Советы, как правильно хранить яйца
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Как правильно хранить яйца

Магазинные яйца изначально промывают от фекалий, поэтому мыть их нет смысла. Вода не убьёт вредные бактерии.

Наиболее эффективным методом уничтожения вредных микробов на поверхности куриных яиц является термическая обработка.

Если ваш холодильник сломан, вы можете хранить немытые яйца при комнатной температуре только в течение короткого времени — пару дней, в зависимости от температуры воздуха.

Перед тем как вбить яйца в ёмкость или сковороду, сначала разбейте яйцо в отдельную ёмкость, чтобы проверить свежесть продукта. Испорченное куриное яйцо меняет свой цвет, темнеет и имеет неприятный серный запах.

Если яйца вымытые, храните их в холодильнике. Чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно повлиять на продукт, храните куриные яйца на нижней полке холодильника.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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