Полезные советы: как выбрать кофе и что влияет на вкус

На вкус кофе влияет множество факторов. Например, качество сырья, сорт кофе, страна прорастания, характеристики почвы, время экстракции.
Горечь, кислинка и сладость в различных пропорциях присутствуют в любом хорошем кофе.
Верным признаком качественного кофе в зёрнах является приятный аромат после вскрытия упаковки.
При обнаружении запаха гари такой продукт нельзя назвать свежим и хорошим. Кроме того, если оболочка зерна имеет дефекты в виде трещин и неровностей, это свидетельствует о неудачной транспортировке сырья.
В зависимости от сорта кофе вы можете ощущать различные вкусы. Некоторые сорта имеют более выраженные карамельные или ванильные нотки.
Арабика обладает очень ярким ароматом, мягким вкусом и часто содержит кислинку в готовом напитке. Робуста имеет характерную горечь и более высокое содержание кофеина.
Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит окисление. Это означает, что кофе, оставленный на открытом воздухе, катастрофически быстро превращается в окисленный, несвежий продукт.
В результате кофе из ароматного и свежего превращается в неприятный и безвкусный. Хранить открытую пачку кофе рекомендуется не более 1 месяца.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.