Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надо ли обрывать нижние листья у виноградного куста: ошибается каждый второй
Какие моменты следует учитывать перед лазерной эпиляцией: советы дерматолога
Мафия "Boeing" пошла на сделку со следствием
В ГАИ призвали не оставлять машины на аварийке под запрещающим знаком
ФАС России предлагает новые меры касательно банковских страховок
Результат выборов во Франции: победителей нет, проиграла Франция
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону Ту-22М
Курбан Омаров заявил, что мужчину из семьи увести нельзя
НГУ запатентовал ионистор с электродами из материала на основе растительного сырья
Полезные советы: как выбрать кофе и что влияет на вкус

Советы, как выбрать кофе

1:34
Еда

На вкус кофе влияет множество факторов. Например, качество сырья, сорт кофе, страна прорастания, характеристики почвы, время экстракции.

Советы, как выбрать кофе
Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Горечь, кислинка и сладость в различных пропорциях присутствуют в любом хорошем кофе.

Как узнать, какой кофе вкусный

Верным признаком качественного кофе в зёрнах является приятный аромат после вскрытия упаковки.

При обнаружении запаха гари такой продукт нельзя назвать свежим и хорошим. Кроме того, если оболочка зерна имеет дефекты в виде трещин и неровностей, это свидетельствует о неудачной транспортировке сырья.

Каким должен быть качественный кофе на вкус

В зависимости от сорта кофе вы можете ощущать различные вкусы. Некоторые сорта имеют более выраженные карамельные или ванильные нотки.

Арабика обладает очень ярким ароматом, мягким вкусом и часто содержит кислинку в готовом напитке. Робуста имеет характерную горечь и более высокое содержание кофеина.

Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит окисление. Это означает, что кофе, оставленный на открытом воздухе, катастрофически быстро превращается в окисленный, несвежий продукт.

В результате кофе из ароматного и свежего превращается в неприятный и безвкусный. Хранить открытую пачку кофе рекомендуется не более 1 месяца.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Российские войска продвинулась в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону Ту-22М
Курбан Омаров заявил, что мужчину из семьи увести нельзя
НГУ запатентовал ионистор с электродами из материала на основе растительного сырья
Рассерженные турецкие фанаты вышли на улицы Берлина и устроили дебош
Эвелина Блёданс отказалась от процедуры ЭКО, побоявшись судьбы Заворотнюк и Фриске
Наращивание ресниц: красота или риск для здоровья
Как найти лучшие сосиски: на что обратить внимание
Сын Дональда Трампа раскрыл свои инвестиционные планы
Это самые интересные места Беларуси, которые нужно посетить туристам
Температура спускаемого аппарата превышает 2300 °C, сообщили в РКК "Энергия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников