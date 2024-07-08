Полезные советы: как выбрать кофе и что влияет на вкус

Советы, как выбрать кофе

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

На вкус кофе влияет множество факторов. Например, качество сырья, сорт кофе, страна прорастания, характеристики почвы, время экстракции.

Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Горечь, кислинка и сладость в различных пропорциях присутствуют в любом хорошем кофе.

Как узнать, какой кофе вкусный

Верным признаком качественного кофе в зёрнах является приятный аромат после вскрытия упаковки.

При обнаружении запаха гари такой продукт нельзя назвать свежим и хорошим. Кроме того, если оболочка зерна имеет дефекты в виде трещин и неровностей, это свидетельствует о неудачной транспортировке сырья.

Каким должен быть качественный кофе на вкус

В зависимости от сорта кофе вы можете ощущать различные вкусы. Некоторые сорта имеют более выраженные карамельные или ванильные нотки.

Арабика обладает очень ярким ароматом, мягким вкусом и часто содержит кислинку в готовом напитке. Робуста имеет характерную горечь и более высокое содержание кофеина.

Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит окисление. Это означает, что кофе, оставленный на открытом воздухе, катастрофически быстро превращается в окисленный, несвежий продукт.

В результате кофе из ароматного и свежего превращается в неприятный и безвкусный. Хранить открытую пачку кофе рекомендуется не более 1 месяца.