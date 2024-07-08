Блинчики всегда будут тонкими и дырчатыми: 5 ошибок — на что многие хозяйки не обращают внимания

Как приготовить тонкие и дырчатые блины: пять важных рекомендаций

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить тонкие и дырчатые блины не всегда получается легко.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

О пяти основных ошибках в приготовлении таких блинов рассказывает Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, эксперт сетевого издания "Белновости" в области кулинарии.

Как получить тонкие и дырчатые блины

Качество сковороды:

Многие не обращают внимания на этот фактор, а между тем он очень важен. Для выпечки блинов следует использовать сковороду с толстым дном, лучше всего чугунную или высококачественную алюминиевую с антипригарным покрытием.

Использование растительного масла:

Вторая ошибка — это отказ от использования масла при жарке. Блины "любят" масло. Достаточно смазать сковороду тонким слоем масла, не заливая его в большом количестве.

Количество яиц:

Третья ошибка — неправильное количество яиц. На литр теста нужно использовать максимум 4 яйца.

Количество сахара:

Четвертая ошибка — избыток сахара. Сахар важен для румяности блинов, но его переизбыток делает тесто жестким. На литр теста рекомендуется добавлять не больше двух столовых ложек сахара.

Время настаивания теста:

Пятая ошибка — слишком долгое настаивание теста. Достаточно дать тесту постоять 5-10 минут перед выпеканием.