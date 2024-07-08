Праздничное блюдо за 5 минут: что приготовить из помидоров вместо салата

Что приготовить из томатов: вкусная закуска за несколько минут

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Ваш дом полон томатов? Не знаете, что с ними сделать? Устали от овощных салатов?

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, CC BY-SA 3.0

Тогда попробуйте этот простой и невероятно вкусный рецепт.

Просто нарежьте помидоры кружочками и нанесите на каждый кусочек специальную смесь.

Этим рецептом поделилась кулинарный эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.

Как приготовить вкусную закуску из томатов:

Нарежьте помидоры кружочками толщиной около 1 сантиметра.

Приготовьте смесь: три тертых зубчика чеснока и три столовые ложки майонеза.

Нанесите получившуюся массу на каждый кусочек томата. Смеси хватит на 3-4 помидора.

Посыпьте закуску твердым сыром.

Приятного аппетита!