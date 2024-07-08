Праздничное блюдо за 5 минут: что приготовить из помидоров вместо салата

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Что приготовить из томатов: вкусная закуска за несколько минут

0:50
Еда

Ваш дом полон томатов? Не знаете, что с ними сделать? Устали от овощных салатов?

Что приготовить из томатов: вкусная закуска за несколько минут
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, CC BY-SA 3.0

Тогда попробуйте этот простой и невероятно вкусный рецепт.

Просто нарежьте помидоры кружочками и нанесите на каждый кусочек специальную смесь.

Этим рецептом поделилась кулинарный эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.

Как приготовить вкусную закуску из томатов:

  • Нарежьте помидоры кружочками толщиной около 1 сантиметра.
  • Приготовьте смесь: три тертых зубчика чеснока и три столовые ложки майонеза.
  • Нанесите получившуюся массу на каждый кусочек томата. Смеси хватит на 3-4 помидора.
  • Посыпьте закуску твердым сыром.

Приятного аппетита!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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