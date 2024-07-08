Праздничное блюдо за 5 минут: что приготовить из помидоров вместо салата
Что приготовить из томатов: вкусная закуска за несколько минут
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Ваш дом полон томатов? Не знаете, что с ними сделать? Устали от овощных салатов?
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, CC BY-SA 3.0
Тогда попробуйте этот простой и невероятно вкусный рецепт.
Просто нарежьте помидоры кружочками и нанесите на каждый кусочек специальную смесь.
Этим рецептом поделилась кулинарный эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.
Как приготовить вкусную закуску из томатов:
- Нарежьте помидоры кружочками толщиной около 1 сантиметра.
- Приготовьте смесь: три тертых зубчика чеснока и три столовые ложки майонеза.
- Нанесите получившуюся массу на каждый кусочек томата. Смеси хватит на 3-4 помидора.
- Посыпьте закуску твердым сыром.
Приятного аппетита!
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.