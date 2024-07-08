Секрет идеальных луковых колец без капли масла: попробуйте сами

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Как приготовить луковые кольца в духовке: простая и ароматная закуска

1:01
Еда

Хрустящее угощение можно приготовить легко и без большого количества растительного масла. Для этого нужно запечь блюдо.

Как приготовить луковые кольца в духовке: простая и ароматная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Процесс очень простой.

Ингредиенты:

  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Мука — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Яичные белки — 4 шт.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Панировочные сухари — 120 г

Как готовить:

  1. Нарежьте лук кольцами толщиной около 1 см.
  2. Положите их в миску с водой, затем обмакните в смеси муки, соли и специй.
  3. Опустите заготовки в миску с белками, смешанными с майонезом.
  4. Покройте кольца панировочными сухарями. Выложите лук на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Выпекайте закуску около 10 минут, затем переверните кольца и выпекайте еще 5 минут.

Не забудьте предварительно разогреть духовку до 220 градусов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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