Секрет идеальных луковых колец без капли масла: попробуйте сами
Как приготовить луковые кольца в духовке: простая и ароматная закуска
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Хрустящее угощение можно приготовить легко и без большого количества растительного масла. Для этого нужно запечь блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0
Процесс очень простой.
Ингредиенты:
- Репчатый лук — 2 шт.
- Мука — 100 г
- Соль — 1 ч. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Яичные белки — 4 шт.
- Итальянские травы — 1 ч. л.
- Панировочные сухари — 120 г
Как готовить:
- Нарежьте лук кольцами толщиной около 1 см.
- Положите их в миску с водой, затем обмакните в смеси муки, соли и специй.
- Опустите заготовки в миску с белками, смешанными с майонезом.
- Покройте кольца панировочными сухарями. Выложите лук на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте закуску около 10 минут, затем переверните кольца и выпекайте еще 5 минут.
Не забудьте предварительно разогреть духовку до 220 градусов.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.