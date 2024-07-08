Секрет идеальных луковых колец без капли масла: попробуйте сами

Как приготовить луковые кольца в духовке: простая и ароматная закуска

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящее угощение можно приготовить легко и без большого количества растительного масла. Для этого нужно запечь блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Процесс очень простой.

Ингредиенты:

Репчатый лук — 2 шт.

Мука — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Майонез — 2 ст. л.

Яичные белки — 4 шт.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Панировочные сухари — 120 г

Как готовить:

Нарежьте лук кольцами толщиной около 1 см. Положите их в миску с водой, затем обмакните в смеси муки, соли и специй. Опустите заготовки в миску с белками, смешанными с майонезом. Покройте кольца панировочными сухарями. Выложите лук на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте закуску около 10 минут, затем переверните кольца и выпекайте еще 5 минут.

Не забудьте предварительно разогреть духовку до 220 градусов.