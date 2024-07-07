Секреты приготовления качественного винегрета

Благодаря этим хитростям винегрет станет значительно лучше

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет — одно из любимейших блюд россиян. Представляем вашему вниманию 3 хитрости, благодаря которым этот вкусный салат станет значительно лучше.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

1. Для того чтобы свёкла меньше окрасила блюдо, можно предварительно перемешать её с растительным маслом. После этого дать ингредиенту настояться в течение нескольких минут.

2. При варке кубиков картофеля рекомендуется добавить в воду немного уксуса или лимонного сока. Так они с большей вероятностью сохранят свою форму. Кроме того, после приготовления картофель следует быстро охладить.

3. С морковью можно поступить почти таким же образом, как с картофелем. Однако в воду не стоит добавлять уксус или сок лимона. Благодаря варке кубиками и быстрому охлаждению она будет более плотной.