Готовим вкусный салат из огурцов без стерилизации и варки: легко и просто

Заготовка на зиму из огурцов без варки

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем лёгкий рецепт приготовления салата из огурцов на зиму. Для этого вам не понадобится ни стерилизация, ни варка.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

огурцы — 3 кг.

чеснок — 100 г.

петрушка — 30 г.

сахар — 200 г.

соль — 3 ст.л. с верхом.

уксус (6-9%) — 150 г.

растительное масло без запаха — по желанию.

лук — по желанию.

Приготовление

Огурцы нарежьте кружочками примерно по 3 мм. Петрушку мелко порежьте. Чеснок выдавите через пресс. Добавьте соль, сахар и уксус. Всё перемешайте и оставьте на 12 часов. Огурцы потом дадут сок. Положите в стерилизованные банки, в них добавьте примерно столовую ложку растительного масла. Закройте капроновыми или завинчивающимися крышками. Храните в холодильнике.