Готовим вкусный салат из огурцов без стерилизации и варки: легко и просто

Предлагаем лёгкий рецепт приготовления салата из огурцов на зиму. Для этого вам не понадобится ни стерилизация, ни варка.
Огурцы нарежьте кружочками примерно по 3 мм. Петрушку мелко порежьте. Чеснок выдавите через пресс. Добавьте соль, сахар и уксус. Всё перемешайте и оставьте на 12 часов. Огурцы потом дадут сок. Положите в стерилизованные банки, в них добавьте примерно столовую ложку растительного масла. Закройте капроновыми или завинчивающимися крышками. Храните в холодильнике.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.