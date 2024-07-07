Рецепт домашнего пломбира — вам понадобится всего 3 ингредиента

Мороженое — идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно приятно, когда десерт приготовлен самостоятельно. Рассказываем, как сделать пломбир в домашних условиях.
1. В ёмкости необходимо взбить сливки. В процессе добавить к ним ванильный сахар.
2. Поместить к смеси сгущённое молоко и перемешать до однородного состояния.
3. Переложить смесь в контейнер и убрать в морозилку. Через час после этого действия можно перемешать содержимое, чтобы не образовались кристаллы льда. Спустя 4 часа мороженое готово! При желании можно украсить десерт ягодами или фруктами.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.