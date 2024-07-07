Рецепт домашнего пломбира — вам понадобится всего 3 ингредиента

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Как приготовить домашний пломбир

0:53
Еда

Мороженое — идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно приятно, когда десерт приготовлен самостоятельно. Рассказываем, как сделать пломбир в домашних условиях.

Как приготовить домашний пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты: 

  • Сливки 33% — 400 г
  • Сгущённое молоко — 200 г
  • Ванильный сахар — 10 г

Приготовление:

1. В ёмкости необходимо взбить сливки. В процессе добавить к ним ванильный сахар.

2. Поместить к смеси сгущённое молоко и перемешать до однородного состояния. 

3. Переложить смесь в контейнер и убрать в морозилку. Через час после этого действия можно перемешать содержимое, чтобы не образовались кристаллы льда. Спустя 4 часа мороженое готово! При желании можно украсить десерт ягодами или фруктами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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