Рецепт домашнего пломбира — вам понадобится всего 3 ингредиента

Как приготовить домашний пломбир

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое — идеальное блюдо в летнюю жару. Особенно приятно, когда десерт приготовлен самостоятельно. Рассказываем, как сделать пломбир в домашних условиях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Сливки 33% — 400 г

Сгущённое молоко — 200 г

Ванильный сахар — 10 г

Приготовление:

1. В ёмкости необходимо взбить сливки. В процессе добавить к ним ванильный сахар.

2. Поместить к смеси сгущённое молоко и перемешать до однородного состояния.

3. Переложить смесь в контейнер и убрать в морозилку. Через час после этого действия можно перемешать содержимое, чтобы не образовались кристаллы льда. Спустя 4 часа мороженое готово! При желании можно украсить десерт ягодами или фруктами.