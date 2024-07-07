Как убрать всю химию из магазинной курицы: это должна знать каждая хозяйка

Некоторые говорят, что в магазинной курице нет антибиотиков, гормонов роста и других химикатов. Однако птица, как по вкусу, так и по внешнему виду, отличается от того, что мы видим на прилавках в магазинах.
В любом случае, хозяйки должны знать, как сделать магазинную курицу более безопасной для здоровья и вкусной.
Итак, перед приготовлением бульона курицу следует отварить 20-30 минут в подсоленной воде. Затем эту воду необходимо слить и отварить мясо в другой воде. Все вредные вещества останутся в первом бульоне, но и жира в мясе останется немного.
Поэтому имейте в виду, что второй бульон уже не будет наваристым. Можно подвергнуть курицу более серьёзной обработке и срезать кожу. Если в курице есть антибиотики, то они будут как раз в коже.
Далее нужно замочить курицу в воде с ложкой уксуса и 3 ложками соли. Через 3 часа курицу необходимо вымыть и блюдо можно готовить.
Если подвергнуть курицу такой обработке, в ней не останется никаких вредных веществ.
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