Как убрать всю химию из магазинной курицы: это должна знать каждая хозяйка

Советы, как убрать химию из курицы

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые говорят, что в магазинной курице нет антибиотиков, гормонов роста и других химикатов. Однако птица, как по вкусу, так и по внешнему виду, отличается от того, что мы видим на прилавках в магазинах.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, PDM

В любом случае, хозяйки должны знать, как сделать магазинную курицу более безопасной для здоровья и вкусной.

Итак, перед приготовлением бульона курицу следует отварить 20-30 минут в подсоленной воде. Затем эту воду необходимо слить и отварить мясо в другой воде. Все вредные вещества останутся в первом бульоне, но и жира в мясе останется немного.

Поэтому имейте в виду, что второй бульон уже не будет наваристым. Можно подвергнуть курицу более серьёзной обработке и срезать кожу. Если в курице есть антибиотики, то они будут как раз в коже.

Далее нужно замочить курицу в воде с ложкой уксуса и 3 ложками соли. Через 3 часа курицу необходимо вымыть и блюдо можно готовить.

Если подвергнуть курицу такой обработке, в ней не останется никаких вредных веществ.