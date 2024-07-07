Из каких грибов нельзя варить суп: будьте внимательны

Из каких грибов нельзя варить суп

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Совсем скоро начнется новый грибной сезон, и увлеченные грибники начинают задумываться, как использовать собранный "улов".

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, CC BY-SA 3.0

Однако, знали ли вы, что не все съедобные грибы подходят для приготовления супа?

Никогда не следует готовить суп из желчных грибов, многолетних трутовиков, свежесобранных розовых волнушек и валуев. Эти виды грибов не подходят для этой цели.

Также для приготовления супов не рекомендуется использовать пластинчатые грибы с млечным соком, такие как рыжики, лисички и сыроежки. Однако грузди в этот список не входят: суп из этих грибов даже имеет особое название "груздянка".

Обычно груздянку готовят из соленых груздей, но можно использовать и свежие грибы, предварительно вымочив их для удаления едкого и жгучего млечного сока.

Идеальными грибами для супов считаются белые грибы, маслята, опята, подосиновики и подберезовики.

Однако даже эти грибы содержат токсины. При жарке вредные вещества испаряются, но при варке они остаются в бульоне.

Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, рекомендуется сливать первый грибной бульон и затем готовить суп обычным способом.