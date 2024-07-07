Из каких грибов нельзя варить суп: будьте внимательны

Совсем скоро начнется новый грибной сезон, и увлеченные грибники начинают задумываться, как использовать собранный "улов".
Однако, знали ли вы, что не все съедобные грибы подходят для приготовления супа?
Никогда не следует готовить суп из желчных грибов, многолетних трутовиков, свежесобранных розовых волнушек и валуев. Эти виды грибов не подходят для этой цели.
Также для приготовления супов не рекомендуется использовать пластинчатые грибы с млечным соком, такие как рыжики, лисички и сыроежки. Однако грузди в этот список не входят: суп из этих грибов даже имеет особое название "груздянка".
Обычно груздянку готовят из соленых груздей, но можно использовать и свежие грибы, предварительно вымочив их для удаления едкого и жгучего млечного сока.
Идеальными грибами для супов считаются белые грибы, маслята, опята, подосиновики и подберезовики.
Однако даже эти грибы содержат токсины. При жарке вредные вещества испаряются, но при варке они остаются в бульоне.
Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, рекомендуется сливать первый грибной бульон и затем готовить суп обычным способом.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.