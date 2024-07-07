Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод

Рецепт маринованных огурцов

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить вкусные маринованные огурцы, не требуется особых навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Именно таким рецептом эксперт и поделилась с нами.

Для маринования огурчиков предлагается использовать маринад под названием "3-6-9".

С его помощью вы сможете получить мегахрустящие огурцы, которые будут в меру сладкими, солеными и невероятно вкусными. Они идеально подходят для закусок или салатов, а рассол можно пить в больших количествах.

Особенность этого рецепта в том, что вам больше не нужно запоминать пропорции: в названии уже указано, сколько и чего нужно добавить. Сначала идет соль, затем сахар, и в конце столовый уксус 9%.

Этот маринад, кстати, подходит не только для огурцов, но и для помидоров, а также овощных ассорти.