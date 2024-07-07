Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод

Чтобы приготовить вкусные маринованные огурцы, не требуется особых навыков.
Именно таким рецептом эксперт и поделилась с нами.
Для маринования огурчиков предлагается использовать маринад под названием "3-6-9".
С его помощью вы сможете получить мегахрустящие огурцы, которые будут в меру сладкими, солеными и невероятно вкусными. Они идеально подходят для закусок или салатов, а рассол можно пить в больших количествах.
Особенность этого рецепта в том, что вам больше не нужно запоминать пропорции: в названии уже указано, сколько и чего нужно добавить. Сначала идет соль, затем сахар, и в конце столовый уксус 9%.
Этот маринад, кстати, подходит не только для огурцов, но и для помидоров, а также овощных ассорти.
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