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Как избежать ошибок при приготовлении борща: продукты, которые ухудшают вкус блюда

Эти 2 ингредиента испортят ваш борщ: не повторяйте эти ошибки

1:08
Еда

Хотя в борщ можно добавлять разнообразные ингредиенты по своему усмотрению, иногда такой подход может негативно сказаться на результате. Некоторые продукты могут ухудшить качество блюда. Порой даже привычные компоненты могут повлиять на вкус не лучшим образом.

Эти 2 ингредиента испортят ваш борщ: не повторяйте эти ошибки
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Какие продукты не стоит добавлять в борщ:

Картофель

Многие добавляют картофель в супы для сытности, консистенции и вкуса. Однако в борще уже много ингредиентов, поэтому картофель не является необходимым.

Опытные кулинары считают, что картофель делает вкус борща более "смазанным" и лишает его характерной яркости.

Растительное масло

Многих удивит, что растительное масло может испортить вкус борща, особенно если оно не самого высокого качества.

Чтобы борщ получился наиболее вкусным и наваристым, овощи лучше обжаривать на сале. Это придаст супу невероятный аромат. Однако стоит помнить, что сало тоже должно быть качественным. Если оно несвежее, борщ будет испорчен.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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