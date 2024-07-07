Три ингредиента, которые превратят обычный овощной салат в настоящую питательную бомбу

Вкусный и полезный: 3 способа улучшить овощной салат

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные салаты являются желанными гостями в каждой семье, поскольку они представляют собой лёгкую и полезную добавку к основному рациону.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, CC BY-SA 4.0

Но как сделать овощной салат ещё более питательным?

Что можно добавить?

Льняное масло

Многие привыкли к похвалам в адрес дорогого оливкового масла, но льняное масло не менее полезно. Оно имеет приятный вкус, который отлично сочетается с овощами.

Тофу

Хотя в салаты часто добавляют традиционные сорта сыра, не стоит забывать о тофу. Соевый сыр не только полезен, но и способен превратить лёгкий овощной салат в богатую белком добавку.

Семена

Включение семян в салат добавит массу питательных веществ. Наиболее часто используются семена чиа, тыквы и кунжута, но можно применять и другие виды.

Эти простые добавки сделают ваш овощной салат не только вкуснее, но и полезнее.