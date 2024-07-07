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Маринад, специи и запекание: три главные ошибки при приготовлении курицы

Коварные ошибки при готовке курицы, о которых не догадываются хозяйки

1:00
Еда

Из курицы можно приготовить множество блюд. Её можно тушить, варить, запекать, готовить на гриле. Однако важно помнить, что даже малейшая ошибка может ухудшить качество блюда. Вот три наиболее частые ошибки:

Коварные ошибки при готовке курицы, о которых не догадываются хозяйки
Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures, PDM

Маринад

Несмотря на то что курице не требуется дополнительное смягчение волокон, маринование придаст ей более насыщенный вкус. Без маринада курица может получиться пресной. Правильно подобранный маринад — залог успеха.

Специи

Есть и другая крайность — переизбыток специй, из-за которого теряется вкус самой курицы. Используйте только соль и одну-две приправы. Если вы используете готовую смесь специй, будьте осторожны и не переборщите.

Запекание

Не следует запекать курицу целиком "на спине", так как нежное филе может пересохнуть. Также не размещайте части курицы слишком близко друг к другу, оставляйте зазор не менее сантиметра.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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