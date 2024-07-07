Как пожарить идеальную картошку: опытные повара раскрыли 8 секретов — пригодятся всем

Превратите жареную картошку в кулинарный шедевр: советы эксперта

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

При ответственном подходе к процессу жарки картофеля можно приготовить блюдо отменного качества. Идеальная жареная картошка сохраняет мягкость и нежность внутри, при этом покрываясь хрустящей корочкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Добиться этого результата можно, следуя правильным инструкциям, которые напоминает эксперт кулинарии Юлия Архипова.

Секреты идеальной жарки

Цвет кожуры При выборе картофеля для жарки стоит обращать внимание на оттенок кожуры. Наилучше подходят клубни с желтым или красноватым цветом, даже если вы не уверены в сорте.

Вода

Замачивание нарезанного картофеля в холодной воде на 15 минут значительно улучшит качество готового блюда.

Удаление влаги

Перед жаркой картофель обязательно нужно обсушить, чтобы избежать излишней влаги на сковороде.

Мука

Небольшое количество муки, добавленное во время жарки, поможет создать хрустящую корочку.

Сливочное масло

Сливочное масло добавляют ближе к концу жарки для улучшения вкуса и придания картошке нежности.

Размер порции

Картофель лучше жарить в один слой на сковороде. При приготовлении на всю семью можно использовать до двух слоев за раз.

Сковорода

Выбирайте сковороду с толстым дном и высокими бортиками для равномерного и качественного жарки.

Растительное масло

Жарьте картофель на рафинированном растительном масле в достаточном количестве, чтобы обеспечить равномерное приготовление.