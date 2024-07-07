Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводство способствует продлению жизни
Почему ретинол противопоказан до 18 лет: советы для подростков
Как происходит формирование страховой премии?
Тренер Божович возглавил иранский клуб "Эстегляль Хузестан"
Лукашенко рассказал о масштабном строительстве агрогородков в Белоруссии
Свиные отбивные в остром маринаде: отличная идея для летнего семейного ужина
Актриса Ирина Медведева прилетела в Россию с мужем-французом
Обращение Макрона к нации по итогам выборов отменено
Новый министр обороны Великобритании объявил о новых поставках оружия на Украину
Как пожарить идеальную картошку: опытные повара раскрыли 8 секретов — пригодятся всем

Превратите жареную картошку в кулинарный шедевр: советы эксперта

1:37
Еда

При ответственном подходе к процессу жарки картофеля можно приготовить блюдо отменного качества. Идеальная жареная картошка сохраняет мягкость и нежность внутри, при этом покрываясь хрустящей корочкой.

Превратите жареную картошку в кулинарный шедевр: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Добиться этого результата можно, следуя правильным инструкциям, которые напоминает эксперт кулинарии Юлия Архипова.

Секреты идеальной жарки

Цвет кожуры При выборе картофеля для жарки стоит обращать внимание на оттенок кожуры. Наилучше подходят клубни с желтым или красноватым цветом, даже если вы не уверены в сорте.

Вода

Замачивание нарезанного картофеля в холодной воде на 15 минут значительно улучшит качество готового блюда.

Удаление влаги

Перед жаркой картофель обязательно нужно обсушить, чтобы избежать излишней влаги на сковороде.

Мука

Небольшое количество муки, добавленное во время жарки, поможет создать хрустящую корочку.

Сливочное масло

Сливочное масло добавляют ближе к концу жарки для улучшения вкуса и придания картошке нежности.

Размер порции

Картофель лучше жарить в один слой на сковороде. При приготовлении на всю семью можно использовать до двух слоев за раз.

Сковорода

Выбирайте сковороду с толстым дном и высокими бортиками для равномерного и качественного жарки.

Растительное масло

Жарьте картофель на рафинированном растительном масле в достаточном количестве, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить

Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск - с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.

Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Новый министр обороны Великобритании объявил о новых поставках оружия на Украину
История о том, как ботинок спас своего владельца от смерти
Баклажаны страдают от жары? Узнайте, как правильно их поливать
Превратите жареную картошку в кулинарный шедевр: советы эксперта
Эксперт по дизайну интерьера назвала бесполезные предметы в доме
ЕС отказывается поддержать визит Орбана в Москву из-за контактов с Путиным
Ветеринары рассказали, как понять, что кот съел что-то несъедобное
Простые приёмы для визуального увеличения густоты волос
Эксперт объяснил причины серьезного поражения партии Сунака на выборах в Британии
Израильтянин заразился редкой поедающей мозг амебой после купания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников