4 ингредиента — и настоящий "Тархун" готов: напиток из магазина и рядом не стоял

Летний напиток: как приготовить настоящий "Тархун"

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше прохладительного напитка в жаркий солнечный день?

Фото: Wikipedia by Mattes, CC BY-SA 3.0

Правильный ответ — ничего. Вместо того чтобы покупать газировку в магазине, попробуйте сделать освежающий лимонад дома.

Это несложно и невероятно вкусно.

Чтобы приготовить настоящий "Тархун", вам понадобится 60-70 г свежего эстрагона. Также нужны лимон или лайм, 150 г сахара, 250 мл воды и 750 мл газированной воды.

Начните с того, что вымойте зелень и цитрус, а газированную воду поставьте в холодильник для охлаждения.

Отделите листья эстрагона от стеблей, поместите их в блендер и измельчите, добавив 100 мл воды. Получившееся пюре процедите через сито.

Оставшиеся стебли, сахар и 150 мл воды нагрейте в сотейнике до полного растворения сахара.

Теперь соедините пюре, сок лимона или лайма, сироп и газированную воду в кувшине и хорошо перемешайте. Домашний "Тархун" лучше всего подавать охлажденным.