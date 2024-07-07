4 ингредиента — и настоящий "Тархун" готов: напиток из магазина и рядом не стоял

Что может быть лучше прохладительного напитка в жаркий солнечный день?
Правильный ответ — ничего. Вместо того чтобы покупать газировку в магазине, попробуйте сделать освежающий лимонад дома.
Это несложно и невероятно вкусно.
Чтобы приготовить настоящий "Тархун", вам понадобится 60-70 г свежего эстрагона. Также нужны лимон или лайм, 150 г сахара, 250 мл воды и 750 мл газированной воды.
Начните с того, что вымойте зелень и цитрус, а газированную воду поставьте в холодильник для охлаждения.
Отделите листья эстрагона от стеблей, поместите их в блендер и измельчите, добавив 100 мл воды. Получившееся пюре процедите через сито.
Оставшиеся стебли, сахар и 150 мл воды нагрейте в сотейнике до полного растворения сахара.
Теперь соедините пюре, сок лимона или лайма, сироп и газированную воду в кувшине и хорошо перемешайте. Домашний "Тархун" лучше всего подавать охлажденным.
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