Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям
Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички
Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения
Воздушный и хрустящий мини-хлеб: идеален с супами, салатами и как основа для бутербродов

Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц

1:48
Еда

Вкусный хлеб легко приготовить в домашних условиях. Предлагаем вам простой рецепт мини-булочек из дрожжевого теста: они получаются необычайно пышными и воздушными, с аппетитной хрустящей корочкой. В тесте нет молочных продуктов и яиц, что делает хлеб идеальным диетическим дополнением к супам и другим блюдам.

Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Фото: Pravda.Ru

Ингредиенты на 8 штук:

  • мука – 400 г,
  • вода – 200 г,
  • дрожжи – 5 г, 
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.,
  • растительное масло – 50 г.,
  • яйцо (для смазывания) – 1 шт.

Приготовление:

  1. В тёплой воде растворить сахар, добавить 2 ст. л. муки и сухие дрожжи. Всё перемешать и оставить на 15 минут. Снова размешать, добавить соль и 1/3 подготовленной муки.
  2. Замесить тесто, убрать в тёплое место на 20 минут.
  3. Влить в тесто растительное масло и оставшуюся муку. Хорошо Тщательно вымесить тесто, оставить в тёплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объёме.
  4. Тесто разделить на 8 частей, из каждой сформировать шарик или небольшой батон. Дать постоять 10 минут.
  5. Выложить хлеб на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым  ковриком. Оставить еще на 10-15 минут.
  6. Смазать булочки яйцом. Выпекать 20 минут на 200 градусах.

Готовый хлеб вынуть из духовки, снять с противня и остудить. Вуаля! Хлеб остаётся мягким и воздушным даже на следующий день. А к нему рекомендуем аппетитную намазку из свежего козьего сыра и душистых трав. 

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям
Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички
Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников