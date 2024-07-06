Воздушный и хрустящий мини-хлеб: идеален с супами, салатами и как основа для бутербродов

Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный хлеб легко приготовить в домашних условиях. Предлагаем вам простой рецепт мини-булочек из дрожжевого теста: они получаются необычайно пышными и воздушными, с аппетитной хрустящей корочкой. В тесте нет молочных продуктов и яиц, что делает хлеб идеальным диетическим дополнением к супам и другим блюдам.

Фото: Pravda.Ru

Ингредиенты на 8 штук:

мука – 400 г,

вода – 200 г,

дрожжи – 5 г,

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.,

растительное масло – 50 г.,

яйцо (для смазывания) – 1 шт.

Приготовление:

В тёплой воде растворить сахар, добавить 2 ст. л. муки и сухие дрожжи. Всё перемешать и оставить на 15 минут. Снова размешать, добавить соль и 1/3 подготовленной муки. Замесить тесто, убрать в тёплое место на 20 минут. Влить в тесто растительное масло и оставшуюся муку. Хорошо Тщательно вымесить тесто, оставить в тёплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объёме. Тесто разделить на 8 частей, из каждой сформировать шарик или небольшой батон. Дать постоять 10 минут. Выложить хлеб на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Оставить еще на 10-15 минут. Смазать булочки яйцом. Выпекать 20 минут на 200 градусах.

Готовый хлеб вынуть из духовки, снять с противня и остудить. Вуаля! Хлеб остаётся мягким и воздушным даже на следующий день. А к нему рекомендуем аппетитную намазку из свежего козьего сыра и душистых трав.