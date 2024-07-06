В ГосНИИ хлеба научили по скорости образования плесени отличать натуральный хлеб от напичканного консервантами

Замдиректора ГосНИИ хлеба Савкина: срок хранения натурального хлеба — до 2-5 дней

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлебобулочные изделия — скоропортящийся продукт, напомнила ведущий научный сотрудник, заместитель директора по развитию НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина. Она разъяснила Pravda.Ru, какие выводы можно сделать по скорости обрастания хлеба плесенью.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, CC BY 2.0

"Срок реализации неупакованных изделий из ржаной или ржано-пшеничной муки составляет 36 часов, из пшеничной — не более 24 часов. Однако применение упаковки позволяет сохранить хлеб более длительное время. Продолжительность хранения упакованных хлебобулочных изделий может варьироваться в зависимости от типа и условий хранения в среднем от 2 до 5 суток. Для заварных видов хлеба, например бородинского, срок хранения может быть более 5 суток даже без добавок, замедляющих микробную порчу и черствение. Это обусловлено особой рецептурой и технологией заварного хлеба", — объясняет эксперт.

Натуральный хлеб обязан плесневеть. Он хоть и выходит из печи стерильным, но по пути к обеденному столу неизбежно заражается спорами плесневых грибов и другими микроорганизмами. "Ведь хлеб — это богатая питательная среда, на которой хорошо развиваются и плесени, и дрожжи, и спорообразующие бактерии рода Bacillus", — продолжает Олеся Александровна.

"Если хлеб плесневеет очень быстро, в течение 1-2 суток, это может свидетельствовать о неправильном хранении хлеба или высокой степени обсеменённости воздуха на производстве или у покупателя дома (в том числе в хлебнице). Если вы заметили, что любой хлеб дома быстро плесневеет — это повод провести санитарную обработку хлебницы или поверхностей кухни. Можно обработать поверхности раствором соды, уксуса или спиртом", — советует специалист.

"Если хлеб плесневеет в конце срока хранения или после него, то это считается естественным процессом", — подчёркивает она.

"Если хлеб, который хранится в обычных условиях при комнатной температуре, не плесневеет более 10 дней и при этом на упаковке в составе не указаны консерванты, то это может быть поводом заподозрить присутствие скрытых консервантов в составе", — предупреждает собеседница издания.

Использование консервантов обязательно должно быть упомянуто на упаковке. При этом допустимо применение только разрешённых ТР ТС 029 добавок, а сорбат натрия (E201) и сорбат кальция (E203) с этого года попали под запрет как потенциально небезопасные.

Хлебобулочные изделия со сроком годности более 5 суток (от 7 суток до 12 месяцев и более) относят к продукции длительного хранения. Такой хлеб можно брать в поход или на дачу где-нибудь в глуши. "Если есть возможность покупать свежий хлеб рядом с домом, то, конечно, лучше брать изделия с коротким сроком годности. Ведь что может быть вкуснее свежего хлеба?!" — заключила Олеся Савкина.