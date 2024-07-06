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В ГосНИИ хлеба научили по скорости образования плесени отличать натуральный хлеб от напичканного консервантами

Замдиректора ГосНИИ хлеба Савкина: срок хранения натурального хлеба — до 2-5 дней

3:09
Еда

Хлебобулочные изделия — скоропортящийся продукт, напомнила ведущий научный сотрудник, заместитель директора по развитию НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина. Она разъяснила Pravda.Ru, какие выводы можно сделать по скорости обрастания хлеба плесенью.

Замдиректора ГосНИИ хлеба Савкина: срок хранения натурального хлеба — до 2-5 дней
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, CC BY 2.0

"Срок реализации неупакованных изделий из ржаной или ржано-пшеничной муки составляет 36 часов, из пшеничной — не более 24 часов. Однако применение упаковки позволяет сохранить хлеб более длительное время. Продолжительность хранения упакованных хлебобулочных изделий может варьироваться в зависимости от типа и условий хранения в среднем от 2 до 5 суток. Для заварных видов хлеба, например бородинского, срок хранения может быть более 5 суток даже без добавок, замедляющих микробную порчу и черствение. Это обусловлено особой рецептурой и технологией заварного хлеба", — объясняет эксперт.

Натуральный хлеб обязан плесневеть. Он хоть и выходит из печи стерильным, но по пути к обеденному столу неизбежно заражается спорами плесневых грибов и другими микроорганизмами. "Ведь хлеб — это богатая питательная среда, на которой хорошо развиваются и плесени, и дрожжи, и спорообразующие бактерии рода Bacillus", — продолжает Олеся Александровна.

"Если хлеб плесневеет очень быстро, в течение 1-2 суток, это может свидетельствовать о неправильном хранении хлеба или высокой степени обсеменённости воздуха на производстве или у покупателя дома (в том числе в хлебнице). Если вы заметили, что любой хлеб дома быстро плесневеет — это повод провести санитарную обработку хлебницы или поверхностей кухни. Можно обработать поверхности раствором соды, уксуса или спиртом", — советует специалист.

"Если хлеб плесневеет в конце срока хранения или после него, то это считается естественным процессом", — подчёркивает она.

"Если хлеб, который хранится в обычных условиях при комнатной температуре, не плесневеет более 10 дней и при этом на упаковке в составе не указаны консерванты, то это может быть поводом заподозрить присутствие скрытых консервантов в составе", — предупреждает собеседница издания.

Использование консервантов обязательно должно быть упомянуто на упаковке. При этом допустимо применение только разрешённых ТР ТС 029 добавок, а сорбат натрия (E201) и сорбат кальция (E203) с этого года попали под запрет как потенциально небезопасные.

Хлебобулочные изделия со сроком годности более 5 суток (от 7 суток до 12 месяцев и более) относят к продукции длительного хранения. Такой хлеб можно брать в поход или на дачу где-нибудь в глуши. "Если есть возможность покупать свежий хлеб рядом с домом, то, конечно, лучше брать изделия с коротким сроком годности. Ведь что может быть вкуснее свежего хлеба?!" — заключила Олеся Савкина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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