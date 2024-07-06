Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переплата по ипотеке за однокомнатные квартиры вырастет в 3,65 раза
Как восстановить поврежденные волосы: советы и рекомендации
Можно ли сбросить вес без диет: диетолог раскрыла секрет идеальной фигуры
Британские учёные разработали новый метод обнаружения частиц тёмной материи на Земле
Escape From Tarkov: новый патч добавил вознаграждения за сообщения о читерах
Немецкий журналист рассказал про расстрел раненого русского солдата бойцами ВСУ
Замдиректора ГосНИИ хлеба Савкина: срок хранения натурального хлеба — до 2-5 дней
Эксперты ответили, почему нельзя обижать кошек
Мытищинские врачи спасли ногу пожилой женщины, страдающей от диабета
Россиянам рассказали, от каких напитков в жару стоит отказаться

Врач Цимбалова назвала лучшие напитки в жару. Среди них есть квас

1:15
Еда

Заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова рассказала, какие напитки лучше всего употреблять в жару. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Врач Цимбалова назвала лучшие напитки в жару. Среди них есть квас
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, PDM

По мнению эксперта, в зной лучше пить минеральную воду вместо обычной. В жару потоотделение происходит активнее, следовательно, организм теряет больше электролитов. Минеральная вода позволяет их восполнить.

Екатерина Цимбалова отметила, что кисломолочные напитки тоже будут полезны в жаркое время, поскольку отлично утоляют жажду. Кроме того, они стимулируют пищеварение и улучшают микрофлору кишечника.

При этом эксперт выделила такой напиток, как квас. Однако, по словам врача, его лучше всего готовить самостоятельно. Если приобретать квас в магазине, то желательно выбирать продукт с коротким сроком годности и малым количеством сахара.

Екатерина Цимбалова добавила, что в жару не стоит пить газированные напитки и пакетированные соки. Они слишком сладкие, а значит, будут провоцировать ещё большую жажду.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Чем полезна овощная диета
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова продемонстрировала фигуру в купальнике
Топ-3 дизайна маникюра, которые всегда популярны
Специфика страхования предприятий металлопроката
Пробуждение вулканов Этна и Стромболи в Италии породили тревогу
CNIO: избыток питательных веществ может ускорять процесс старения
Учёные выяснили, как собаки реагируют на плач человека
Егор Крид не даёт интервью последние пять лет, чтобы "не рушить чужие жизни"
Борьба с пигментацией: эффективные методы и сезонные рекомендации
Более 3 миллионов жизней ежегодно уносят алкоголь и наркотики, подсчитала ВОЗ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников