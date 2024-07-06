Россиянам рассказали, от каких напитков в жару стоит отказаться

Врач Цимбалова назвала лучшие напитки в жару. Среди них есть квас

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова рассказала, какие напитки лучше всего употреблять в жару. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

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По мнению эксперта, в зной лучше пить минеральную воду вместо обычной. В жару потоотделение происходит активнее, следовательно, организм теряет больше электролитов. Минеральная вода позволяет их восполнить.

Екатерина Цимбалова отметила, что кисломолочные напитки тоже будут полезны в жаркое время, поскольку отлично утоляют жажду. Кроме того, они стимулируют пищеварение и улучшают микрофлору кишечника.

При этом эксперт выделила такой напиток, как квас. Однако, по словам врача, его лучше всего готовить самостоятельно. Если приобретать квас в магазине, то желательно выбирать продукт с коротким сроком годности и малым количеством сахара.

Екатерина Цимбалова добавила, что в жару не стоит пить газированные напитки и пакетированные соки. Они слишком сладкие, а значит, будут провоцировать ещё большую жажду.