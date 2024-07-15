Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как применять доступный и эффективный хлебный настой
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
Опасные сочетания: 4 продукта, которые нельзя смешивать с творогом

Что нельзя добавлять в творожные блюда?

2:15
Еда

Творог - невероятно полезный и питательный молочный продукт, который присутствует практически в каждой кухне. Его можно использовать в качестве основного ингредиента для множества блюд - от запеканок и сырников до сладких десертов и соусов. Однако не все продукты совместимы с творогом, и их сочетание может быть не только неприятным на вкус, но и вредным для здоровья. 

Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, CC BY-SA 3.0

Давайте разберёмся, какие именно продукты нежелательно смешивать с творогом.

Лимон и другие цитрусовые

Кислая среда лимонного сока, мандаринов, апельсинов и других цитрусовых плохо сочетается с творогом. Под их воздействием творог начинает быстро свертываться и выделять сыворотку, что портит консистенцию и вкус конечного блюда. Поэтому стоит избегать добавлять свежевыжатые соки цитрусовых в творожные десерты.

Яичные желтки

Творог и яичные желтки - плохое сочетание. Желтки, особенно в сыром виде, способны свертывать творог, превращая его в комки. Гораздо лучше использовать для приготовления творожных блюд яичные белки, которые не оказывают такого негативного влияния.

Томаты и помидорный сок

Кислая среда помидоров, томатной пасты и сока также приводит к расслаиванию творога. Они вызывают его преждевременное сворачивание, что портит консистенцию и текстуру готового блюда. Если вы хотите добавить помидоры, лучше использовать консервированные или пассерованные овощи.

Минеральная вода и газированные напитки

Газированные напитки, включая минеральную воду, содержат углекислый газ, который может повлиять на структуру творога, разрушая его. В результате творожная масса может потерять свою однородность и приобрести неприятную пористую текстуру.

Несмотря на то, что творог является невероятно полезным и универсальным продуктом, важно помнить, с чем его лучше не сочетать. Избегание вышеперечисленных ингредиентов поможет вам избежать неудачных экспериментов на кухне и сохранить великолепный вкус и структуру творожных блюд.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Последние материалы
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
Правительство РФ выделило более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников