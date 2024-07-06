Как приготовить вкуснейшее запечённое авокадо с яйцом

Запечённое авокадо с яйцом — рецепт интересного завтрака

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию необычный и простой в приготовлении завтрак — запечённое авокадо с яйцом. Блюдо порадует домочадцев и станет украшением стола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Куриное яйцо — 2 шт.

Твёрдый сыр — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

1. Разрежьте авокадо на 2 половинки и выньте косточку. После этого удалите немного мякоти из середины, чтобы в получившуюся "ямку" поместилось яйцо.

2. Положите в каждую из половинок авокадо немного тёртого твёрдого сыра, а затем добавьте яйцо. Посыпьте блюдо солью, перцем и петрушкой.

3. Положите авокадо в предварительно разогретую до 210 градусов духовку примерно на 15 минут. Приятного аппетита!