Как приготовить вкуснейшее запечённое авокадо с яйцом

Представляем вашему вниманию необычный и простой в приготовлении завтрак — запечённое авокадо с яйцом. Блюдо порадует домочадцев и станет украшением стола.
1. Разрежьте авокадо на 2 половинки и выньте косточку. После этого удалите немного мякоти из середины, чтобы в получившуюся "ямку" поместилось яйцо.
2. Положите в каждую из половинок авокадо немного тёртого твёрдого сыра, а затем добавьте яйцо. Посыпьте блюдо солью, перцем и петрушкой.
3. Положите авокадо в предварительно разогретую до 210 градусов духовку примерно на 15 минут. Приятного аппетита!
Артистка проживает с семьёй в Израиле.