Огурчики выйдут хрустящими: делаем заготовку на зиму методом холодной засолки

Солёные огурцы на зиму методом холодной засолки

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите наслаждаться вкусными и хрустящими огурцами в зимний период, то приготовьте их по этому рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Для приготовления заготовки возьмите следующие ингредиенты:

огурцы — 1,3 кг;

листья хрена — 2 шт.;

дубовые, смородиновые и вишнёвые листочков — по 2 шт.;

укропные зонтики — 2 шт.;

чесночные зубки — 2 шт.;

острый перец — 1/3 стручка;

соль — 2 ст. л. (с горкой).

Помойте овощи, листья и укропные зонтики. Залейте водой огурцы и оставьте их на полчаса. Очистите чесночные зубчики и нарежьте их слайсами. Острый перец нарежьте тонкими колечками.

Возьмите банку и заполните её листьями хрена. На них выложите листья и зонтики укропа. Дальше заполняйте банку огурцами вперемешку с кольцами перца и чесноком. Лучше всего располагать овощи вертикально.

Заполните ёмкость наполовину водой. Приготовьте солевой раствор из 100 мл воды и соли. Вылейте его в банку и добавьте немного чистой воды. Закрой банку при помощи горячей капроновой крышки.