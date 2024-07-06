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Огурчики выйдут хрустящими: делаем заготовку на зиму методом холодной засолки

Солёные огурцы на зиму методом холодной засолки

1:18
Еда

Если вы хотите наслаждаться вкусными и хрустящими огурцами в зимний период, то приготовьте их по этому рецепту.

Солёные огурцы на зиму методом холодной засолки
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Для приготовления заготовки возьмите следующие ингредиенты:

  • огурцы — 1,3 кг;
  • листья хрена — 2 шт.;
  • дубовые, смородиновые и вишнёвые листочков — по 2 шт.;
  • укропные зонтики — 2 шт.;
  • чесночные зубки — 2 шт.;
  • острый перец — 1/3 стручка;
  • соль — 2 ст. л. (с горкой).

Помойте овощи, листья и укропные зонтики. Залейте водой огурцы и оставьте их на полчаса. Очистите чесночные зубчики и нарежьте их слайсами. Острый перец нарежьте тонкими колечками.

Возьмите банку и заполните её листьями хрена. На них выложите листья и зонтики укропа. Дальше заполняйте банку огурцами вперемешку с кольцами перца и чесноком. Лучше всего располагать овощи вертикально.

Заполните ёмкость наполовину водой. Приготовьте солевой раствор из 100 мл воды и соли. Вылейте его в банку и добавьте немного чистой воды. Закрой банку при помощи горячей капроновой крышки.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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