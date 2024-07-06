Огурчики выйдут хрустящими: делаем заготовку на зиму методом холодной засолки

Если вы хотите наслаждаться вкусными и хрустящими огурцами в зимний период, то приготовьте их по этому рецепту.
Для приготовления заготовки возьмите следующие ингредиенты:
Помойте овощи, листья и укропные зонтики. Залейте водой огурцы и оставьте их на полчаса. Очистите чесночные зубчики и нарежьте их слайсами. Острый перец нарежьте тонкими колечками.
Возьмите банку и заполните её листьями хрена. На них выложите листья и зонтики укропа. Дальше заполняйте банку огурцами вперемешку с кольцами перца и чесноком. Лучше всего располагать овощи вертикально.
Заполните ёмкость наполовину водой. Приготовьте солевой раствор из 100 мл воды и соли. Вылейте его в банку и добавьте немного чистой воды. Закрой банку при помощи горячей капроновой крышки.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.