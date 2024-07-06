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Тесто на картофельном отваре: вкусные пирожки будут долго мягкими

Рецепт приготовления теста на картофельном отваре

1:04
Еда

С помощью картофельного отвара можно приготовить вкусное и пышное тесто, из которого получаются отличные пирожки. Они останутся мягкими даже на следующий день, а начинка подойдёт любая. Итак, предлагаем ознакомиться с рецептом приготовления.

Рецепт приготовления теста на картофельном отваре
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  1. Картофельный отвар — 500 мл.
  2. Дрожжи (сухие) — 11 г.
  3. Сахар — 2 ст. л.
  4. Соль — 0,5 ч. л.
  5. Подсолнечное масло — 3 ст. л.
  6. Мука — 700 г.

Отварите картофель до готовности в заранее подсоленной воде. Отвар слейте и дайте ему остыть до комнатной температуры. Добавьте в отвар сахар, масло и соль. Просейте сначала примерно 500 грамм муки и смешайте с сухими дрожжами.

Замешайте тесто, подсыпая оставшееся количество муки. Ёмкость смажьте маслом и выложите туда тесто. Поставьте в тёплое место под полотенцем на 40 минут. Следите, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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