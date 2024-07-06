Тесто на картофельном отваре: вкусные пирожки будут долго мягкими

С помощью картофельного отвара можно приготовить вкусное и пышное тесто, из которого получаются отличные пирожки. Они останутся мягкими даже на следующий день, а начинка подойдёт любая. Итак, предлагаем ознакомиться с рецептом приготовления.
Ингредиенты:
Отварите картофель до готовности в заранее подсоленной воде. Отвар слейте и дайте ему остыть до комнатной температуры. Добавьте в отвар сахар, масло и соль. Просейте сначала примерно 500 грамм муки и смешайте с сухими дрожжами.
Замешайте тесто, подсыпая оставшееся количество муки. Ёмкость смажьте маслом и выложите туда тесто. Поставьте в тёплое место под полотенцем на 40 минут. Следите, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.
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