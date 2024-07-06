Тесто на картофельном отваре: вкусные пирожки будут долго мягкими

Рецепт приготовления теста на картофельном отваре

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

С помощью картофельного отвара можно приготовить вкусное и пышное тесто, из которого получаются отличные пирожки. Они останутся мягкими даже на следующий день, а начинка подойдёт любая. Итак, предлагаем ознакомиться с рецептом приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Картофельный отвар — 500 мл. Дрожжи (сухие) — 11 г. Сахар — 2 ст. л. Соль — 0,5 ч. л. Подсолнечное масло — 3 ст. л. Мука — 700 г.

Отварите картофель до готовности в заранее подсоленной воде. Отвар слейте и дайте ему остыть до комнатной температуры. Добавьте в отвар сахар, масло и соль. Просейте сначала примерно 500 грамм муки и смешайте с сухими дрожжами.

Замешайте тесто, подсыпая оставшееся количество муки. Ёмкость смажьте маслом и выложите туда тесто. Поставьте в тёплое место под полотенцем на 40 минут. Следите, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.