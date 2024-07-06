Иностранцы готовы отдать что угодно за эти блюда: узнайте, что это за кулинарные изыски

Составлен топ блюд, которые любят иностранцы

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Знали ли вы, что некоторые из наших любимых блюд пользуются огромной популярностью за рубежом?

Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks, CC BY-SA 3.0

Вот пять российских блюд, которые иностранцы готовы есть постоянно.

Сырники. В 2015 году это блюдо было включено в топ-25 лучших десертов мира.

Блины. Многие иностранцы в восторге от наших блинов и любят есть их с джемом.

Бефстроганов. Это блюдо тоже завоевало любовь за границей благодаря своему неповторимому вкусу.

Борщ. Этот традиционный суп пользуется большим спросом среди иностранцев.

Кабачковая икра. Наша кабачковая икра также нашла своих поклонников за рубежом.

Эти блюда не только вкусны, но и стали частью мировой кулинарной культуры.