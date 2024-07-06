Иностранцы готовы отдать что угодно за эти блюда: узнайте, что это за кулинарные изыски
Составлен топ блюд, которые любят иностранцы
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Знали ли вы, что некоторые из наших любимых блюд пользуются огромной популярностью за рубежом?
Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks, CC BY-SA 3.0
Вот пять российских блюд, которые иностранцы готовы есть постоянно.
- Сырники. В 2015 году это блюдо было включено в топ-25 лучших десертов мира.
- Блины. Многие иностранцы в восторге от наших блинов и любят есть их с джемом.
- Бефстроганов. Это блюдо тоже завоевало любовь за границей благодаря своему неповторимому вкусу.
- Борщ. Этот традиционный суп пользуется большим спросом среди иностранцев.
- Кабачковая икра. Наша кабачковая икра также нашла своих поклонников за рубежом.
Эти блюда не только вкусны, но и стали частью мировой кулинарной культуры.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru