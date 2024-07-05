Королевский чизкейк со свежей клубникой без выпечки: на вкус не хуже, чем в ресторане

Классический рецепт чизкейка требует много времени и соблюдения разных нюансов. Что делать, если нет лишних нескольких часов на готовку, а побаловать себя любимым десертом очень хочется? Выход есть — рецепт быстрого клубничного чизкейка без выпечки. Получается не хуже, чем в ресторане. Приготовьте и убедитесь сами!
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Ингредиенты:
Песочное печенье — 400 г.
Сливочное масло — 150 г.
Маскарпоне — 600 г.
Сливки 33% — 500 мл.
Вода — 100 мл.
Сахарная пудра — 150 г.
Молоко — 100 мл.
Желатин — 25 г.
Ванилин.
Свежая клубника, листики мяты — для украшения.
Приготовление:
Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте массу и выложите её в форму для чизкейка, сформировав основу такой толщины, какой вам больше нравится. Отправьте форму с песочной основой в холодильник.
Тем временем замочите желе в воде и дайте ему набухнуть.
Взбейте миксером маскарпоне с сахарной пудрой и ванилином.
Продолжая взбивать сырную массу, влейте сливки.
Смешайте горячее молоко с желатином и водой до растворения.
Влейте молочно-желатиновую смесь к сырной, продолжая взбивать.
Вылейте массу в форму с песочной основой и отправьте в холодильник на 4-5 часов.
Готовый чизкейк украсьте свежей клубникой и мятой.