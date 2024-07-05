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Королевский чизкейк со свежей клубникой без выпечки: на вкус не хуже, чем в ресторане

Нежный клубничный чизкейк без выпечки: рецепт для самых ленивых

Еда

Классический рецепт чизкейка требует много времени и соблюдения разных нюансов. Что делать, если нет лишних нескольких часов на готовку, а побаловать себя любимым десертом очень хочется? Выход есть — рецепт быстрого клубничного чизкейка без выпечки. Получается не хуже, чем в ресторане. Приготовьте и убедитесь сами!

Нежный клубничный чизкейк без выпечки: рецепт для самых ленивых
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ингредиенты:

  • Песочное печенье — 400 г.
  • Сливочное масло — 150 г.
  • Маскарпоне — 600 г.
  • Сливки 33% — 500 мл.
  • Вода — 100 мл.
  • Сахарная пудра — 150 г.
  • Молоко — 100 мл.
  • Желатин — 25 г.
  • Ванилин.
  • Свежая клубника, листики мяты — для украшения.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте массу и выложите её в форму для чизкейка, сформировав основу такой толщины, какой вам больше нравится. Отправьте форму с песочной основой в холодильник.
  2. Тем временем замочите желе в воде и дайте ему набухнуть.
  3. Взбейте миксером маскарпоне с сахарной пудрой и ванилином.
  4. Продолжая взбивать сырную массу, влейте сливки.
  5. Смешайте горячее молоко с желатином и водой до растворения.
  6. Влейте молочно-желатиновую смесь к сырной, продолжая взбивать.
  7. Вылейте массу в форму с песочной основой и отправьте в холодильник на 4-5 часов.
  8. Готовый чизкейк украсьте свежей клубникой и мятой.

Наслаждайтесь королевским чизкейком без выпечки!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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