Королевский чизкейк со свежей клубникой без выпечки: на вкус не хуже, чем в ресторане

Нежный клубничный чизкейк без выпечки: рецепт для самых ленивых

Классический рецепт чизкейка требует много времени и соблюдения разных нюансов. Что делать, если нет лишних нескольких часов на готовку, а побаловать себя любимым десертом очень хочется? Выход есть — рецепт быстрого клубничного чизкейка без выпечки. Получается не хуже, чем в ресторане. Приготовьте и убедитесь сами!

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Ингредиенты:

Песочное печенье — 400 г.

Сливочное масло — 150 г.

Маскарпоне — 600 г.

Сливки 33% — 500 мл.

Вода — 100 мл.

Сахарная пудра — 150 г.

Молоко — 100 мл.

Желатин — 25 г.

Ванилин.

Свежая клубника, листики мяты — для украшения.

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте массу и выложите её в форму для чизкейка, сформировав основу такой толщины, какой вам больше нравится. Отправьте форму с песочной основой в холодильник. Тем временем замочите желе в воде и дайте ему набухнуть. Взбейте миксером маскарпоне с сахарной пудрой и ванилином. Продолжая взбивать сырную массу, влейте сливки. Смешайте горячее молоко с желатином и водой до растворения. Влейте молочно-желатиновую смесь к сырной, продолжая взбивать. Вылейте массу в форму с песочной основой и отправьте в холодильник на 4-5 часов. Готовый чизкейк украсьте свежей клубникой и мятой.

Наслаждайтесь королевским чизкейком без выпечки!